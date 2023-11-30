Haksızlık Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden Adaletsizlik ve Haksızlık ile İlgili Sözler

Her insan hayatı boyunca adaletsizliklerle karşılaşır ve haksızlık sözleri, bunu yapanlar ile maruz kalanlarla ilgilidir. Kur'an'da, haksızlığa uğrayanların ve kötülükle karşılık vermeyenlerin, hayırlı amellere sahip oldukları vurgulanır. Haksızlık, genellikle yaratılıştan kötü olan insanların yaptığı bir eylemdir. Bu kavrama farklı açılardan bakmak için yazarlardan, şairlerden adaletsizlik ve haksızlık ile ilgili sözler mutlaka okunmalıdır.

Haksızlık Sözleri

Haksızlığın sözcük anlamına bakıldığında, adalete ve hakka aykırı davranış sergilemek olduğu görülür. Etik bir davranış değildir ve İslam dini de haksızlık yapmanın günah olduğunu vurgular. Kur'an-ı Kerim'de Şûrâ sûresinin 40-43 ayetlerinde konuyla ilgili olarak, "Hiç şüphe yok ki O, haksızlık edenleri sevmez.

Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz." denilmiştir. Kutsal kitapta haksızlık ile ilgili daha pek çok ayete rastlamak mümkündür. Öte yandan, haksızlığın ele alındığı hadis-i şeriflerden birinde Hz. Muhammed (sav.), "Kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin." ve "Allah'ım haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım." demiştir. Kur'an, kul hakkına girenlerin ahirette ağır bir biçimde cezalandırılacağını haber verir. Dinde yeri olmadığı kadar ahlaka da uygun bir davranış olmadığı için birçok ünlü isim, haksızlık ile ilgili görüşlerini şu şekillerde dile getirmiştir:

"Haksızlığın karşısında susan, dilsiz şeytandır." - Hz.Muhammed

"Haksızlıklara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar." - Hz. Ali

"Haksızlığı hak zannedenlere karşı hak dava etmek, hakka haksızlıktır." - B. Said- i Nursî

"Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır." - Sokrates

"İnsan dünyada bir Hak'tan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır." -Abdülhak Hamid

"Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyuna haksızlıktır." - Hz. Mevlâna

"İnsan dünyada bir Hak'tan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır." - Abdülhak Hamid Tarhan

"Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var." - Friedrich Schiller

"Eşitliğin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir." - Gustave Le Bon

"Haklı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değildir."- Lev Tolstoy

"Haksızlık etmemek, övünmeye değmez; onu aklından bile geçirmemelidir." - Demokritos

"Hakkını çabuk yoldan elde etmek için, karşı tarafa hakkını vermek gerekir." - Mahatma Gandhi

"Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir." - Konfüçyüs

"İnsanoğlu yalnız kendi rahatını düşünür, eğer rahat yaşamak için kardeşlerimizin hakkını yer, onları ezersek, işte o vakit kötülük etmiş oluruz." - Voltaire

"Hiçbir zaman haklarını aşma; çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun." - Jean J. Rousseau

"Haksız eleştiri, çoğunlukla biçim değiştirilmiş övgüdür." - Dale Carnegie