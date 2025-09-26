Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez

2018'de Gaziantep'te özel bir hastanede 4 yaşındaki Hüseyin Beyaz'a yapılan bademcik ameliyatı sonrası gelişen kanama, çocuğun beynine oksijen gitmesini engelledi ve Hüseyin yatağa bağımlı kaldı. Ailesi, ihmali bulunduğu gerekçesiyle hastane ve hekim H.B.'ye dava açtı. Hastane ve hekim komplikasyon savunması yapsa da bilirkişi ve Adli Tıp raporları sonrası mahkeme hekimi ağır kusurlu bularak 37 milyon TL tazminata hükmetti.

Yasal faizlerle birlikte bu miktarın 100 milyon TL'yi aşacağı belirtildi. Anne ve baba, 7 yıl süren dava boyunca yaşadıklarını ilk kez anlattı. Baba Ömer Beyaz, oğlunun artık göz teması kuramadığını, görme ve hareket kabiliyetini kaybettiğini, konuşamadığını ve sadece nadiren gülümseyebildiğini söyledi.

"Keşke bu parayı almasak da oğlum benden 1 TL harçlık isteyebilseydi" diyerek yürek burkan sözler sarf etti. Aile, tazminatın sosyal medyada abartılı yansıtıldığını, aslında bakım ve sağlık giderleri için olduğunu vurguladı. Anne Kübra Beyaz ise "Biz bu davanın kaybedeniyiz, oğlumun sağlığı geri gelmeyecek" sözleriyle yaşadıkları derin acıyı dile getirdi.