Kayınbirader cinayeti davası sil baştan

Konya'da kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü kayınbiraderi Murat Can Eskici'yi (25) yatağa bağlayıp, önce poşetle boğmaya çalışan ardından da bıçaklayarak öldüren ve yargılandığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılan Ayşe Temel'in (42) cezasını Yargıtay bozdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Temel'in 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiği ve bu cezadan da asgari hadden 'haksız tahrik' indirimi yapılması gerektiğini belirterek, kararı hukuka aykırı bulup bozulmasına hükmetti. Dosya yeniden Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

DOSYA GÖNDERİLDİ

Olay, 12 Aralık 2022'de merkez Sancak Mahallesi'nde yaşandı. 3 çocuk annesi Ayşe Temel, kendisine 3 yıldır tecavüz ettiğini ileri sürdüğü kayınbiraderi Murat Can Eskici'yi bıçaklayıp öldürdü. Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Eskici, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ayşe Temel hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede Temel'in gayri meşru bu ilişkiye tahammül edemeyip Eskici'yi 'Fantezi yapacağız' diyerek cinsel ilişkiye girme vaadiyle ikna edip ellerini ve ayaklarını yatağa bağladığı, önce kafasına geçirdiği poşetle boğmaya çalıştığı ancak bunda başarılı olamayınca karın ve boyun bölgesinden birçok kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Ayrıca Eskici'yi bağladığı eşarpları da çamaşır makinesinde yıkadığı ifade edildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılaması yapılan Ayşe Temel, Temmuz 2023'te hiçbir indirim uygulanmadan 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de verilen bu kararı onadı.

YENİDEN YARGILANACAK

Ayşe Temel'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Temel'e verilen cezayı eksik ceza tayiniyle hukuka aykırı buldu. Ceza Dairesi'nin kararında, "Ayşe Temel'in fantezi yapacağım diyerek Eskici'nin ellerini ve ayaklarını eşarpla yatağa bağladığı, başına poşet geçirdiği ancak Eskici'nin kafasını sağa sola sallamasıyla poşetin yırtıldığı, sonrasında Eskici'yi defalarca bıçakladığı, olayın 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğu ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması gerektiği gözetilmeden bu şekilde hüküm kurulması eksik ceza tayini ve hukuka aykırı bulunmuştur" denildi. Kararda ayrıca Murat Can Eskici'nin sık sık evine gittiği yengesi ile gönül ilişkisi ve cinsel birliktelik yaşadıkları, rıza ile başlayan gönül ilişkisini Temel'in bir süre sonra istemediği halde Eskici'nin ısrarlı davrandığı, Ayşe Temel hakkında ceza tayin edilirken 'haksız tahrik' indiriminin de asgari hadden yapılması gerektiği belirtildi.