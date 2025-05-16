Kırıkkale’de 10 yıllık sır cesedi: 4 gözaltı

İl dışından gelen ev sahibinin çilingir yardımıyla kapıyı açtırmasıyla ortaya çıkan korkunç olayda, yaklaşık 10 yıl önce öldüğü değerlendirilen Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu düşünülen ceset, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ev sahibinin, kiracısından uzun süredir haber alamaması üzerine durumu şüpheli bularak Kırıkkale'ye geldiği öğrenildi. Daireye çilingir yardımıyla giren ev sahibi, yaptığı kontrolde derin dondurucuyu açınca korkunç manzarayla karşılaştı. Hemen 112'yi arayan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çürümeye yüz tutmuş ceset derin dondurucudan çıkarıldı. Cesedin, 10 yıl önce öldüğü tahmin edilen Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan dairenin kiracısı Meliha Veske'nin 3 Mayıs 2025'te sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Dairenin kira ve fatura ödemelerinin düzenli şekilde yapılması dikkat çekerken, komşular evde uzun süredir kimin yaşadığını bilmediklerini söyledi.

Binada büyük tedirginlik oluşturan olayla ilgili konuşan bina sakini Lütfü Gümüşsoy, "Evin kirası ve faturaları hep düzenli yatıyordu, kokudan da bir şey anlamadık. Evde biri yaşıyor sanıyorduk" dedi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.