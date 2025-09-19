Kocasına ‘erkek değil’ diyen kadının nafakası kesildi

İstanbul'da yaşayan Mesude A., kaynanasının evliliğine müdahale ettiğini, kocası Halil A.'nın da kendisine ilgisiz davrandığını belirterek açtığı boşanma davasını kazandı. Hem tazminat hem de nafaka almaya hak kazanan Mesude A.'nın davasına karşı Halil A. ise, karısının kendi ailesinin yanında cinsel birlikteliğe atıfla "Halil erkek değil" diyerek kendisinin küçük düşürüldüğünü belirtip dava dosyasının Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, çift arasındaki boşanma davasında tarafların kusur durumuna ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, kadının sözlerinin rencide edici ve küçük düşürücü nitelikte olduğu, bu nedenle kusur sayılacağı belirterek ilk derece mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay kararında, tarafların evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda ise eşit kusurlu olduklarının kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Tarafların eşit kusurlu sayıldığı kararla birlikte, kadının ilk derece mahkemede kazandığı nafaka ve tazminatlar da iptal oldu.