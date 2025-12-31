Milli Piyango bilet sorgulama 2026 ile yılbaşı özel çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 800 Milyon TL

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! 800 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı tarihi çekiliş bugün saat 18:30'da başlayacak ve 23:15'e kadar devam edecek. Sonuçlar ise açıklanmaya başladığı andan itibaren anbean sabah.com.tr'de yer alacak. Milli Piyango sorgulama 2026 işlemi yaparak biletinizi en hızlı şekilde kontrol edebilir ya da sıralı tam listeden tüm sonuçlara göz atabilirsiniz.
Milli Piyango Online ile gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Çarşamba günü 18:30'da noter huzurunda çekilecek. 23:15'te yapılacak olan 800 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak.
Çekilişin ardından ikramiye kazanan rakamlar MPİ online ile eş zamanlı olarak sabah.com.tr Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Çekiliş tamamlandığında aşağıdaki linkte yer alan ilgili kutucuğa biletinizdeki numaraları girin ve "SORGULA" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda, büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi kategorilerinden birini isabet ettirmeniz halinde kazandığınız miktarı görebileceksiniz.
(SORGULAMA EKRANI İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN)
31 Aralık 2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Amorti ve teselli ikramiyeleri ile birlikte dağıtılması planlanan toplam tutar ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.
Kazanan rakamların sıralı olarak yer aldığı biletin türüne göre ikramiye miktarı değişmektedir. Söz konusu tam bilet ise ikramiyenin tamamı, yarım bilet ise yarısı, çeyrek bilet ise dörtte biri alınır.
Biletin son rakamı amorti rakamı olarak adlandırılır. Çekilen 2 adet amorti rakamından biri biletinizin son hanesinde yer alıyorsa bilet ücretini geri alabilirsiniz.
Amorti isabet eden;
- Çeyrek bilet ise 200 TL,
- Yarım bilet ise 400 TL,
- Tam bilet ise 800 TL iade alabilirsiniz.
(18:30'DAN SONRA SONUÇLAR AÇIKLANDIKÇA GÜNCELLENECEKTİR)
Son 2 rakamına göre 1.600 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 3 rakamına göre 2.400 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 4 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 5 rakamına göre 8.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 6 rakamına göre 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar
30.000 TL ikramiye kazanan numaralar
60.000 TL ikramiye kazanan numaralar
120.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar
2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar