Miraç Kandili anlamı, önemi ve fazileti | Miraç Kandili’nde ne oldu, bu gecede ne yaşandı?

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (S.A.V) ilahi huzura yükseldiği mübarek geceyi ifade eder. Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen bu anlamlı zaman dilimi, İslam âleminde derin bir manevi atmosferle karşılanır. Müminler için arınma, dua ve tövbeyle Allah'a yakınlaşma vesilesi olan Miraç, ibadetlerin daha bilinçli şekilde yerine getirilmesine de katkı sunar. Bu gecenin anlamı ve yaşananlar ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Sözlükte "yukarıya doğru çıkmak" anlamına gelen urûc kökünden türetilen mi'râc kelimesi, "yükselme aracı, merdiven" olarak tanımlanır. İslam terminolojisinde ise, Hz. Peygamber'in göğe yükselmesi ve Allah'ın katına çıkışı olarak kullanılır. Bu olay, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru yapılan yolculuk ve oradan göğe yükselme şeklinde anlatılır. Kaynaklarda bu olay genellikle "İsra ve Mi'raç" olarak geçse de, Türkçede her iki olay da mi'raç kelimesiyle ifade edilir.
Recep ayının 27. gecesi, Miraç Gecesi olarak bilinir. Miraç kelimesi, "göğe yükselme" veya "yükselme" anlamlarını taşır. İsra ve Miraç olayı, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hicretinden 18 ay önce gerçekleşmiştir. Bu olay, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesi ve oradan Allah'ın huzuruna yükselmesi olarak tanımlanır. Bu gece, Peygamberimiz birçok manevi haller ve lütuflarla mükafatlandırılmış, hiç bir insanın ulaşamayacağı yüksek manevi düzeylere erişmiştir. Her yıl, bu özel gece Miraç Kandili olarak kutlanmaktadır.
Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen, rahmet ve hikmet dolu bir gecedir. Bu gece, Hz. Peygamber'in Mescid-i Aksa'dan göğe yükselerek Allah'tan vahiy aldığı anı simgeler. Miraç hadisesinin müjdesi, Allah'a şirk koşmayanların günahlarının affedilmesi ve nihayetinde cennete kavuşacaklarıdır. Bu özel gece, Müslümanlar için manevi bir arınma ve yüksek sevap kazanma fırsatıdır.
Miraç, Allah'ın çağrısına yanıt vererek, her adımda O'na daha da yakınlaşmaktır. Bu, maddi dünyadan sıyrılıp manevi boyuta yönelmek ve geçici olandan vazgeçip kalıcı olanla birleşmektir. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesinde Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ardından göklere ve ilahi huzura doğru yol almıştır. Bu kutsal yolculuk sırasında Hazreti Muhammed, "Burak" adlı özel bir binekle seyahat etmiştir.
Miraç gecesinde, beş vakit namaz farz kılındı ve Allah'a şirk koşmayanların cennete kabul edileceği müjdesi verildi. Ayrıca bu gecede Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan "Âmenerrasulü" ayetleri indirildi. Allah, Peygamber Efendimiz'e, insanın onur ve yaşam hakkını koruma, toplumun huzurunu sağlama konusunda on iki önemli emir de vahyetti. Miraç gecesinin bir diğer manevi hediyesi de bu ayetlerin her gün yatsı namazından sonra okunarak imanın tazelenmesidir.
Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek, büyük sevaplara vesile olur. Çünkü bu kutsal gecede Peygamber Efendimize ve onun ümmetine "namaz" armağan edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınarak, ümmete bu büyük ibadet yükümlülüğü verilmiştir. Ayrıca Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri, Sen'den önce; ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden önce cennete giremeyecektir!" şeklinde bir müjde de verilmiştir.
İSRA SURESİ
Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. (el-İsrâ, 1)
NECM SURESİ
Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. (1-2)
O, nefis arzusu ile konuşmaz. (3)
(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. (4)
(Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. (5-7)
Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (8)
(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. (9)
Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. (10)
Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (11)
(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? (12)
Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. (13)
Sidretü'l Müntehâ'nın yanında. (14)
Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır. (15)
O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. (16)
Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (17)
Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. (18)