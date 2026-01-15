Miraç Kandili anlamı, önemi ve fazileti | Miraç Kandili’nde ne oldu, bu gecede ne yaşandı?

MİRAÇ GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen, rahmet ve hikmet dolu bir gecedir. Bu gece, Hz. Peygamber'in Mescid-i Aksa'dan göğe yükselerek Allah'tan vahiy aldığı anı simgeler. Miraç hadisesinin müjdesi, Allah'a şirk koşmayanların günahlarının affedilmesi ve nihayetinde cennete kavuşacaklarıdır. Bu özel gece, Müslümanlar için manevi bir arınma ve yüksek sevap kazanma fırsatıdır.

Miraç, Allah'ın çağrısına yanıt vererek, her adımda O'na daha da yakınlaşmaktır. Bu, maddi dünyadan sıyrılıp manevi boyuta yönelmek ve geçici olandan vazgeçip kalıcı olanla birleşmektir. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesinde Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ardından göklere ve ilahi huzura doğru yol almıştır. Bu kutsal yolculuk sırasında Hazreti Muhammed, "Burak" adlı özel bir binekle seyahat etmiştir.

Miraç gecesinde, beş vakit namaz farz kılındı ve Allah'a şirk koşmayanların cennete kabul edileceği müjdesi verildi. Ayrıca bu gecede Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan "Âmenerrasulü" ayetleri indirildi. Allah, Peygamber Efendimiz'e, insanın onur ve yaşam hakkını koruma, toplumun huzurunu sağlama konusunda on iki önemli emir de vahyetti. Miraç gecesinin bir diğer manevi hediyesi de bu ayetlerin her gün yatsı namazından sonra okunarak imanın tazelenmesidir.

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek, büyük sevaplara vesile olur. Çünkü bu kutsal gecede Peygamber Efendimize ve onun ümmetine "namaz" armağan edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınarak, ümmete bu büyük ibadet yükümlülüğü verilmiştir. Ayrıca Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri, Sen'den önce; ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden önce cennete giremeyecektir!" şeklinde bir müjde de verilmiştir.