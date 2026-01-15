MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2025: Anlamlı, dualı, hadisli bu güne özel Kandil mesajları ve sözleri!

İslam alemi için büyük önem taşıyan Miraç Kandili'nde, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren mesajlar paylaşılmaya hazırlanıyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında gönderilmek üzere en güzel, anlamlı ve dualı Miraç Kandili mesajları merak edilirken, 2026'ya özel kandil sözleri ilgi görüyor.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

"Miraç gecesinde, dualarımız göklere yükselsin, kalplerimizdeki tüm karanlıklar aydınlansın. Rabbim, bizleri en güzel şekilde ihsan etsin. Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandili'nin rahmetiyle gönlünüzdeki tüm sıkıntılar çözülüp, yerine huzur dolsun. Rabbim, dualarınızı kabul etsin, kalbinize sevgi, hayatınıza huzur versin. Kandiliniz mübarek olsun."