SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Yaralılar var!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yeri alevlere teslim oldu. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangının kontrol altına aldığı belirlenirken, alınan ilk bilgiye göre olay yerinde 5 yaralı olduğu tespit edildi.
