Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 8.11.2025 09:50 Son Güncelleme: 8.11.2025 10:17

SON DAKİKA | Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikasında yangın çıktı. Patlama sonrası binadan alevler yükselirken ekipler yangına müdahale etmeye başladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yeri alevlere teslim oldu. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangının kontrol altına aldığı belirlenirken, alınan ilk bilgiye göre olay yerinde 5 yaralı olduğu tespit edildi.

