SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Yaralılar var!

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangının kontrol altına aldığı belirlenirken, alınan ilk bilgiye göre olay yerinde 5 yaralı olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA: Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Yaralılar var... | Video