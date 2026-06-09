Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme
Giriş Tarihi: 9.06.2026 07:38

SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli’de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 'kasten öldürme' suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 24.03.2016 günü Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aynur Kanbur'un (49) ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili faili meçhul dosyanın aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.(DHA)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ŞİŞLİ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA