SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Giriş Tarihi: 23.11.2025 20:02

23 Kasım Pazar akşamında gerçekleştirilen Süper Loto çekilişiyle haftanın kazandıran numaraları belli oluyor. Canlı yayın eşliğinde ve noter gözetiminde yapılan çekiliş, büyük ikramiye heyecanını yeniden doruk noktasına taşıyor. Şans oyunu tutkunlarını ekranlara kilitleyen bu çekilişte, herkes gözünü bu haftaki büyük ödülün talihlisini öğrenmeye çevirmiş durumda. Süper Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi’nin resmi sorgulama ekranına ilişkin tüm bilgiler ise haberin devamında yer alıyor.

23 Kasım 2025 Pazar akşamında gerçekleştirilmesi planlanan Süper Loto çekilişi, haftanın en çok konuşulan şans oyunu etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekiliş, her zaman olduğu gibi noter gözetiminde ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi YouTube kanalından yayınlanacak çekilişi takip ederek sonuçlara anında ulaşabilecek. Bu haftanın kazanan numaraları, talihliler ve çekilişe dair tüm bilgiler ise merakla bekleniyor. İşte detaylar....

23 KASIM 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
23 Kasım 2025 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

23 KASIM 2025 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR


Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

