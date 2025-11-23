SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

23 Kasım 2025 Pazar akşamında gerçekleştirilmesi planlanan Süper Loto çekilişi, haftanın en çok konuşulan şans oyunu etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekiliş, her zaman olduğu gibi noter gözetiminde ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi YouTube kanalından yayınlanacak çekilişi takip ederek sonuçlara anında ulaşabilecek. Bu haftanın kazanan numaraları, talihliler ve çekilişe dair tüm bilgiler ise merakla bekleniyor. İşte detaylar....