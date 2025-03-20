SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Şans oyunu tutkunları, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için biletlerini titizlikle kontrol ediyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen çekilişte, bu haftanın ilk kazanan numaraları büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 20 Mart Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi açıklandı mı? İşte ayrıntılar…