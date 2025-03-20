Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.3.2025 17:07

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

20 Mart Perşembe günü MP TV ekranlarında gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, şans oyunu meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Haftada üç kez yapılan çekilişte, kazanan numaralar belirlendikçe büyük ödüle ulaşma heyecanı artıyor. Talihli rakamları öğrenmek isteyenler, çekiliş öncesinde biletlerini dikkatle kontrol ediyor. Peki, 20 Mart Perşembe günü Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Şans oyunu tutkunları, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için biletlerini titizlikle kontrol ediyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen çekilişte, bu haftanın ilk kazanan numaraları büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 20 Mart Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

20 MART SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

20 Mart Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ARKADAŞINA GÖNDER
SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz