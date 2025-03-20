SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Şans oyunu tutkunları, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için biletlerini titizlikle kontrol ediyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen çekilişte, bu haftanın ilk kazanan numaraları büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 20 Mart Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi açıklandı mı? İşte ayrıntılar…
20 MART SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?
20 Mart Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.
SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.