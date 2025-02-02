Telegram yoluyla milyonluk vurgun

Sosyal medyada Bitcoin yorumcusu ve bulut madenciliği yatırımcısı olarak tanıtılan Metin Emir'in, Telegram üzerinden yüksek kâr vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Mağdurlar, Emir'e yüklü miktarda para verip kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından engellendiklerini belirtiyor.Yaklaşık 400 mağdurun bulunduğu ve dolandırıcılığın boyutunun milyonları aştığı ifade ediliyor. Emir, sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaparak insanlarla güven kurdu, ardından çeşitli bahanelerle birikimlerini aldı. Mağdurlardan Abdullah G., eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği 350 bin TL'sini verdiğini; Ahmet Y. ise düğün borçları için 5 bin dolar gönderdiğini, karşılığında sahte dekontlar aldığını bildirdi. Zati Sarı, annesinin tedavisi için biriktirdiği 110 bin TL'yi yatırdığını ifade etti. Mağdurlar, Emir'in yakalanmasını ve ceza almasını talep ediyor.