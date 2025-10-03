Yaya geçidinde ölüme taksitli ceza: Sadece 30 bin lira ceza ödeyecek

Cinayet gibi kaza, 2023 yılında D400 kara yolunda meydana geldi. Tatil için Alanya'da bulunan Aliya Kulmagambetova'ya, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken Fatma E.'nin aracı çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi. Fatma E. ifadesinde; kulaklık takan kadını uyarmak için kornaya bastığını, fren yaptığını ancak duramadığını söyledi. Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakılırken Kulmagambetova'nın cenazesi Kazakistan'a gönderildi.

48 METRE FREN İZİ

Kaza yerinde aracın 48 metre fren izi tespit edildi. Bilirkişi raporunda ölen kadının kusursuz, sürücünün tam kusurlu olduğu belirtildi. Aliya'nın annesi Dariga Daumbayevna, Fatma E.'yi affetmek istediğini ancak genç kadının başsağlığı dahi dilemediğini, aksine olaydan 10 gün sonra da sosyal medyada eğlendiğini söyledi. Ailenin avukatı Ali Şan, cezada indirim yapılmamasını talep etti. Mahkeme, Fatma E.'yi 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı, indirimle 2 yıl 1 aya düşürdü ve cezanın 30 bin 400 liraya çevrilmesine, 10 taksitte ödenmesine karar verdi ve sürücü belgesine 4 ay el konuldu.

İTİRAZ EDECEKLER

Kulmagambetova'nın ailesi, verilen karara itiraz edeceklerini ifade etti. Ailenin avukatı Ali Şan, "Bir insanın canına karşılık verilen ceza 30 bin 400 TL. Bu kararı aileye nasıl anlatacağımızı bilemedik. Olay Kazakistan Başkonsolosluğu'nun da takibinde" diye konuştu. Hayatını kaybeden kadının annesi Dariga Daumbayevna ise "Kimsenin böyle bir acıyı yaşamasını, istemem. Suçluyu affetmeye bile hazırdık ama biz daha yeni kızımızı toprağa verdik, 10 gün sonra o eğlenip güldüğü, şarkı söylediği bir video paylaştı. Burada hiçbir pişmanlık görülmüyor. 2 yıllık dava sürecinde suçlu taraftan bize başsağlığı bile iletilmedi" dedi. Adil bir karar beklediklerini söyleyen Daumbayevna, "Bir kedi öldürüldüğü için 2,5 yıl hapis cezası veriliyor ama bir insanın hayatına 30 bin 400 TL değer biçildi. Davanın yeniden incelenmesi için istinafa başvuracağız" diye konuştu.