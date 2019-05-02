Türkiye'nin yaşadığı "fetret devirleri" içinde birincisi 11 yıl (1402-1413), hayrettir, sonuncusu da 11 yıl sürmüştü, 1991-2002...

Süleyman Demirel'in Özal düşmanlığını "tapulu arazime gecekondu kurdurmam" zihniyetiyle "şahsi" kılması, bu kıskançlık ve çekememezlik, ülkemize çok değerli tam on bir yıl kaybettirdi.

Solcu olduklarını iddia edenler de bu dönemde Demirel'e stepnelik etmekten başka bir işe yaramadılar.

Sonuçta, hem İSKİ skandalıyla "solcular iş beceremezler ama hiç olmazsa yemezler" efsanesi yıkıldı, hem de Demirel'in Çankaya'ya kaçmasıyla onun yerine gelen cahil bir profesör ekonomiyi batırdı, 1994...

Sonra tuttu bir posta da Ecevit batırdı, 2001...

Türkiye'ye yazık olmak üzereydi ki, ülkemiz can havliyle ve "tarihi bir hamleyle" sıçradı.

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