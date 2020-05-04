Geçen yıl...

2019'da yani...

Dünya ölçeğinde kanserden ölenlerin sayısı 9 milyonu aşmıştı.

Üstelik Türkiye'de ölüm oranı dünya ortalamasının üzerinde.

Ne oldu? Korona salgınının rüzgarıyla bunları düşünmeyi devre dışı bıraktık.

Ama bir noktaya aşırı odaklanmak demek, tablonun geri kalanına "körleşmek" demek...

Düşünün...

Sigara içmenin zararlarını bile artık Covid-19 virüsünün etkileri üzerinden tartışıyoruz, sigaranın kanserle işbirliği şu sıra hiç aklımıza gelmiyor.

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Hatırlayın...Esas tehlikenin hastalığın zatürreye döndüğü aşama olduğu dile getiriliyordu sürekli.Şimdi işin o yanını da unuttuk.Dün salgında ölenlerin sayısıdi.Yıl sonuna kadar ölüm sayısının bir milyonu bulabileceğini söyleyenler de var, salgının sönümleneceğini ve oranların tahminlerden düşük kalacağını söyleyenler de...Üzerinde durmak gerekmez mi? Gerekir.Ama durmayız, duramayız, durdurmazlar.Çünkü bütün dikkatimiz salgın ve virüs üzerinde...Daha ikinci dalgası, şusu busu var.

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Aslına bakarsanız, kalp hastalıklarının kırımına hiçbir salgının yaklaşması mümkün değil.kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatından oldu.2030 yılında bu rakamınolacağı tahmin ediliyor.Hastalık hastası olanlarımız hariç, hayır!Hele şu sıra hiç geçirmiyoruz aklımızdan, çünkü Covid-19 var.Salgın böyle bir şey...Virüs yani...Hani "" denilen şey...

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Niye yazdım bunları?Biraz ""yi zorlayalım diye yazdım.Dikkati tek noktaya toplamanın bir tür toplumsal hipnoz oluşturduğunu ve bu durumunkapı açtığını düşünelim istedim.Örneklerim sağlık alanından ama siz onların yerine siyaset, ekonomi ve sosyal alan körleşmelerini koyabilirsiniz.Ama asılyazdım.Bilime lafım yok.Ama "" tayfaya hatırlatmak isterim