Özgüven modası çıkmıştı, elinde yok, kendinde yok, çevresinde yok; öğrenmeyecek, çalışmayacak, çabalamayacak ama ille de herkes özgüvenli olacak!

Sev istiyorlardı, onu sev, bunu sev, kendini sev. İyi de nasıl? Ya sevilecek bir şey yoksa? Ya sevmek de bir tür "beceri" geliştirmeyse?

Hayır, buyruk verilmişti; seveceksin!

Mutluluk terörü malum. İlle de mutlu olunacak diye helak olundu, olunuyor.

Son trend korkmak!

Virüsten, işten güçten, iklimden, bitkiden, hayvandan ve elbette insandan korkmamız isteniyor.

İş sonunda güneşi bile taşlatacak noktaya geldi.

Neymiş? Haberlere bakılırsa, "yamyam güneş fırtınası" olacakmış...

Hiç sıcak hava görmemiş gibi kork, endişe duy, titre!

Ama asla kendine gelme!

İstenen bu...

***

birlikte uyanmalıydık.Olayın hemen ardından Los Angeles Times'ta,diye yazılmıştı.Bütün Hollywood kıyamet senaryolarını filme çekmeye başladı; eğlence sandık.Sanki insanlar en baştan ve gizemli biçimde korkmayı öğreniyordu.Şimdi en büyük korku kaynağı iklim...Ve elbette gıda sorunları, kıtlık, vd.Açıkça gelecek yok, umut yok demiyorlar ama korkutarak insanların umudunu soldurmaya çalışıyorlar.Sürekli korkutulmaya direnmeliyiz.Yoksa,bizden çalacaklar.Umut, ilahi bir direniştir.

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Kemal Bey'in son TV söyleşisini izlerken ağzım açık kaldı.

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Geçen gün marketin meyve bölümündeönünde durmuşum.Etikette 49.90 yazıyordu.Hiç aklıma gelmez armut yemek.Sonra Beşir Ayvazoğlu'nun keyifli yazılarını hatırladım; mesela Mehmet Akif'in ve İbnülemin Mahmud Kemal'inolduğunu yazmıştı.Hele Süleyman Nazif! Ölümünden sonrabulunmuş. Sevdiğinden mi, yoksa sevmediği için mi armutlar kuruyup çürümüştü?

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Dünyaya ne yapıyorlar? Brezilya'da 100 milyondan fazla arının yasadışı bir böcek ilacıyla öldürülmesinin birsayılması gerekmez mi?