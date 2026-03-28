190 ülkenin katılmaya zorlandığı pandeminin üzerine silgi çekmek çok zor, unutarak yaşayamayız, yaşayamıyoruz...

Dünya Sağlık Örgütü yönetimi değişmeden, başındaki herif gitmeden rahat edebileceğimize inanamıyorum.

O dönem susturulan akademik nitelikleri yüksek epidemiyologlar şimdi konuşmaya başladılar. Ana akım medya pek ilgi göstermiyor ama genel kanaat artık şu: "Dünya çapında bir salgına dair hiçbir tutarlı kanıt oluşmamış." Virüs doğru düzgün tanımlanmamış bile...

O durumda aşı, aşı mıdır?

Aşıların özellikle miyokardite yol açabileceği iddiası artık genel kabul görüyor.

Miyokardit ne?

Kalp kasının iltihaplanması...

Geçen gün ilk kez başından sonuna Trump'ın basın toplantısını izledim...Bazılarınındedikleri, bazendiye şüphelendiğimiz ABD Başkanı 'nın aslındafark ettim.Trump zor durumda mı? Belki...Ama biz daha zor durumdayız.

Dünya ne hâlde?"Nasıl oluyor da bir avuç Yahudi, global finans sistemini ve ülkeler arası çatışmalar ve uzlaşmalar düzenini idare ediyor?" deniyor hep.Müslümanlar biraz daha farklı yaklaşmalı...Yahudiler değil,meselesi asıl önemli olan çünkü...KİTAP "Yahudileşmeyin!" diyor.Esas problem o...Sadece bugün değil, bir on beş yıl sonrasına bakın, "uyutulan kitleler" veya robotlaşmaya, "transhümanizme" bakın, kastımı o zaman daha iyi anlayacaksınız.Ne dediğimi daha iyi anlayacak bazıları...

Reytingleri çok iyi...Çünkü izleyici de durumu kaptı; doğrular umurunda değil kimsenin, heyecan üzeri olmak yetiyor.Allah korusun, bu kafaylana gitmek fena olacak!Oysa kimse henüz ABD'nin tam olarak ne istediğini bilmiyor.

Ballara bakıyorum, çığlık çığlığalar, "Bak bu da çiçek açtı, bak yaseminin tomurcuklandı."Yetişkinler suskun.