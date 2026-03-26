Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Barış mı dedi? Geçin!
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
26 Mart 2026, Perşembe

HAŞMET BABAOĞLU

Barış mı dedi? Geçin!
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Trump'ın dedikleri saat saat bize aktarılıyor ya...
Yeni yıla girerken ettiği laf da aklınızda kalmıştır belki...
Florida'daki malikânesindeydi...
Eşiyle birlikte balo salonuna girdiğinde gazeteciler hemen etrafını sarıp "2026 için en temel kararınız ne?" diye sordular...
Hiç duraksamadı ABD Başkanı...
"Barış" dedi; "Bütün dünyada barışı sağlamak."
Orada Netanyahu da vardı...
Kıs kıs gülüyordu...

***

Şunu da bugün gibi hatırlıyorsunuzdur...
İki gün sonrasıydı...
3 Ocak yani...
Trump, Venezuela başkentine özel bir askeri operasyon yaptı ve Maduro'yu kaçırdı.

***

Şimdi arada olanları atlayıp 25 Şubat'a gelelim mi?
İran konusu nereye bağlanacak diye soruyordu gazeteciler...
"Ben dünyaya savaş getirmek istemem" diyordu Trump...
"Benim işim barış."
27 Şubat'ta yine gazetecilerin karşısına çıktı ve "ABD ordusunu İran'la savaşmak için kullanmak istemiyorum" dedi.
Dinleyenler şaşırdı.
Çünkü Umman'da iki ülke anlaşmak için görüşüyordu ve bazı gözlemciler ilerleme kaydedildiğini söylüyordu.
28 Şubat'ta önce İsrail, İran'a saldırdı ve ABD hava kuvvetleri de ikinci hava akınına eşlik etti...
Sonrasını biliyor ve bugüne kadarki gelişmeleri takip ediyoruz.

***

Ha! Şunu da ekleyeyim...
Trump o gün, yani harekâtın ilk günü şunu söylemişti: "İran rejimi yakında kimsenin Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne ve kudretine meydan okumaması gerektiğini öğrenecek."
Yorumu siz yapın!

***

Konuşmaya devam ediyor Trump...
Saat başı başka bir laf ediyor.
Medyayı ve global para piyasalarını iyi oyalıyor doğrusu...
Peki ettiği laflara hak ettiğinden daha fazla önem vermenin âlemi var mı?
Yok!
Ne dediğinin değil, ne yaptığının önemi var...
İlle de lafa bakılacaksa...
Netanyahu'nun dediklerine bakmalı...
Netanyahu 15 Ocak'tan beri savaş diyor, başka bir şey demiyordu.
New York Times gazetesi buna takıntı adını vermişti, oysa sonunda herkes gördü ki, takıntı değil, İsrail'in yeni Ortadoğu tasarımı için ana hedefmiş...
Bunun altını çizip yazımı kapatayım...
Yarın kaldığımız yerden devam ederiz.

***


NOT DEFTERİ
Sevmediğim insanlardan ve şeylerden kurtulmak: Özgürlük konusunda başarabildiğim yalnızca bu kadar. (RACHEL CUSK / Diğer Ev)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >