Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Sıkı tutunun!
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
20 Mart 2026, Cuma

HAŞMET BABAOĞLU

Sıkı tutunun!
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Ana akım haberlerde yok ama sosyal medyada görmüşsünüzdür...
Kapı gibi CIA belgesi...
Yıllarca "Hava durumunu kimyasallar püskürterek değiştiriyorlar" diyenleri paranoyak deliler sınıfına sokanları susturan bir belge...
1960'larda ABD havayı değiştirmek için Başkan Johnson'un emriyle birkaç proje başlatmış...
Eh, haklı olarak "O zaman başlayan projeler kimbilir şimdi ne hâllere geldi" diyorsunuz tabii bıyık altı gülümsemeyle...
Komplolar birer birer gerçek çıkıyor...
Ve hemen bugün, ben bu yazıyı yazarken...
Amerikan resmi çevrelerinden "Bu belge sahte" söylentisi etrafa yayılmaya başlıyor.

***

Lakin moralinizi bozmayın!
Hatırlayın...
Epstein rezaletini ucundan kıyısından iddia edenlere yıllarca kimse inanmamıştı...
İddiaları dile getirenler ya deli diye posaya çevriliyor ya da ortadan kayboluyordu ama şimdi geldiğimiz noktaya bakın!
Muhtemeldir ki...
Hava durumunu kontrol altına alma operasyonları da eninde sonunda çırılçıplak gerçekler hâline gelecek.
Hem sırada daha Kovid-19 operasyonu var...

***

Buna alışalım...
Önümüzdeki dönemde de bir yığın karanlık operasyonu hem yapacaklar hem de inkâr edecekler...
Belge sızdıracaklar...
Sonra "Yok öyle bir belge" diyecekler...
Uyanık kesimleri bıktıracaklar...
Biraz dürüstlük oyunu, çokça aldatma...
Önde demokrasi sahnesi, arkada totaliter düzen...
Ne zamana kadar?
ABD hegemonyası çözülünceye, Washington'un çelik çekirdeği çökünceye kadar...
Olacak mı bu?
Bilemiyorum...
Yaşayıp göreceğiz...

***

Unutmayın!
Tarih bize gösteriyor ki...
Her hegemonik güç, her büyük ve yayılmacı devlet sadece bir kez "zirve" yapar. (Toplumlar ayrı konu, karıştırmayın; toplumlar farklı formlarda devam eder, burada devletlerden söz ediyorum.)
ABD ve koltuk değneği Avrupa için çok kritik bir sürece giriyoruz.
Sıkı tutunun!

***


DUA EDELİM...
Sevgili okurlarım...
Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun...
Bu bayram, ramazanı tamamlamış olmanın idraki ve neşesinin yanında Ortadoğu'yu sarsan savaşın endişe ve üzüntüsünü de yaşayacağız.
Ülkemizin sağlam duruşlu ve barışçıl gücünün devamı için dua edelim...
Bayramın iki günü ara veriyorum, bitişinde yine bu köşede görüşmek üzere...

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
