Bak şimdi!..

Geçtim çarşı pazar meselelerini...

Büyük medyada kimsenin el atmadığı ama azıcık bilen birini huzursuz kılacak önemli konular bahsedilmeyi bekliyorlar...

Mesela...

Bu ay yine DSÖ gözetiminde Avrupa'dan Asya'ya kadar "kadın sağlığı taramaları" başlatıldı...

Muazzam bir biyolojik veri toplama kampanyası bu...

DNA verilerinin mülkiyeti küreselcilerin eline geçiyor.

Yoksul ülkelerin nüfusunu azaltmak için yeni yollar arayan "küreselci çete"nin bu verilerle bir işi olabilir mi?

Hiç yabana atılacak türden bir soru değil bu...

Fakat dünyanın "orta" yerinde savaş varken, bu konuları sorgulamak zor...

Hatırlıyor musunuz?Yazayım...Bugüne kadar hâkim olan ve savaş peşinde koşan politikalarımız Amerikan çıkarlarının peşinde koşma politikasıyla değiştiriliyor...

Geçmiş, hızla geçmişte kaldı, diyeceksiniz...Seçim kandırmacası olur, oy hesabına yönelik söylemler olur, politikacının safiyane hayalleri olur...Hepsi tamam!Herhangi bir ülkenin değil, hegemon bir ülkenin başına geçtiğini hatırlattılar...Başına da bekçi olarak İsrail 'i koydular.Şimdi çırpınıyor Trump...Aynı gün içinde birbiriyle tutarsız on ayrı laf ediyor.Ama kendini değil, bizi kandırıyor...

Şu an...

Trump değil, Trump'ı Beyaz Saray'a itip sonra oradan indirecek olan güç önemli...

Onu göremiyorsanız, olup biteni de anlamıyorsunuz demektir.

Korkarım ki...

Siyonizme "santrifüj" görevi verildi.

Dünyaya yeni bir şekil vermeden önce kuvvetli biçimde çalkalama görevi yani...

Son hesaplaşma bir anlamda...

Sonra belki İsrail'e odaklı siyonizm de tasfiye edilecek.

Ama öncesi bu...

Yani hem yeryüzünde, hem zihinlerde hem de kalplerde ciddi bir savaş...

NOT DEFTERİ

Uyurken hemen her şey olabilir, bu şehir, bu dünya patlayabilir (...) Kötü ihtimalleri sıralayarak uyunamaz, karanlığın seslerine kulak kesilerek uyunamaz. (ÖMER F. OYAL / Gemide Yer Yok)