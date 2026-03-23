Beyrut...

Kaldırımlara kurulmuş derme çatma çadırların arasında boyundan büyük oyuncak ayısına sarılıp uyuya kalmış kız çocuğu...

Ters çevrilmiş park bankını mutfak tezgahı yapmış gaz ocağında mama pişiren anneler...

Kordon boyundaki yüksek apartmandan çıkan bir adam kendisine tutulan mikrofona "her gün bu manzaranın içinde olan biri olarak evimde rahatça uyumam mümkün mü, evde pişirdiğimiz yemekleri parklarda kalan ailelere dağıtıyoruz ama bu ne zamana kadar sürebilir?" diyor...

***

yukarıda anlattığım manzaralara şöyle bir değinip geçer...Onların bütün derdi "şimdi ne olacak, bundan sonrası nasıl gelecek?" sorusudur...Gününü kurtarmaya çalışan ve geleceği endişe duygusuna hapsolan "Tartışmacıların kimisi "" Uluslararası İlişkiler uzmanıdır, kimisi emekli askerdir, kimisi tarihçidir, kimisi gazetecidir...Konuşur dururlar...Gelecek zaman kipi bütün konuşmalara hakimdir; tahminler, varsayımlar havada uçuşur.Oyuncak ayısına sarılı kaldırımda uyuyan çocuk unutulur...

***

Bugün giriş yaptığımız haftanın gündemi az çok belirlendi, biliyorsunuz...şimdi bütün işi "" propagandasına çevirmeyeçalışacak.DünAçık açık sırıtarak şunu iddia etti: "Bu yıkımın askeri hedeflerle ilgisi yok, füze tamamen sivilleri vurdu."Aklından "global medyadaki gücümüz iki gün içinde buradan büyük birçıkartır ve İran 'a karşı ittifakı güçlendiririz" diye geçirdiği belliydi...İran'ın mağduriyeti mi?Global medyada böyle birhiç oluşmadı ki!

***

Olup bitenleri dikkatle izleyin...

Siyonist saldırganlığı ve bütün silahların önce "sade insanı" vurduğunu da asla unutmayın!

***

NOT DEFTERİ

'Bizi anlasınlar!' diye bakıyoruz gözlerine... 'Anlarlarsa, üstümüzden atarız bu yorgunluğu, güven gelir içimize belki...' diyoruz. (KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı)