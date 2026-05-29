Bir gerçek var...

Gençler bayramlarda aile ziyaretlerinde anlıyor...

Yaşlılar ise hep farkında...

Ne o?

Jean Louis Fournier'in "Son Siyah Saçım"daki şu cümlesiyle anlatayım: "Hayatta iki temel dönem vardır: İlkinde felaketler beklenir. İkincisinde ise bunlar zaten insanın başına gelmiştir."

***

ziyaret ettik, umarım gönüllerini de almışızdır.Bayrama özgü edebi ve şıklığı bozmamak için aile ziyaretlerindeMaalesef gerginliklerin şaha kalktığını ve zaten artık pek çok ailede yaşlıların gençlere kavuşamadığını biliyoruz da geçelim şimdi...

***

çoktan geldi de geçiyor.Hangi genç çok yakın bir gelecekte dünyada 80 milyon Alzheimer hastasıyla birlikte yaşayacağını aklından geçiriyor.Oysa birkaç yıl içinde bu durum gündelik hayatımıza şekil verecek, şüpheniz olmasın...

***

Mesela...ya işsizlikten kıvranan ya da düzensiz gelir rutini yüzünden güven vermeyen gençleri bir yana bırakıpkafayı taktı...Onlara daha uzun sürecek ve biyoteknolojiyle güçlendirilmiş bir "sunmaya hazırlanıyor.İtiraf edeyim...Yaşlılara böyle hava atan gelişmelere bakıncakendimi alamıyorum.Çünkü yaş almak her şeyden önce birBütün ağırlığı hücrelere, dokulara, organlara vermek ve böylece yaşlılığı çekilir kılacağını sanmak hem acıklı, hem gülünç...

***

Neyse...

Bu konu üzerinde önümüzdeki günlerde de duracağım...

Genç okurlar için...

Yoksa yaşlılar zaten hallerini biliyorlar.

***

NOT DEFTERİ

Geçmiş çürür mü, yoksa plastik poşetler gibi neredeyse hiç değişmeden etraftaki her şeyi yavaşça ve derinden zehirler mi? Bir yerlerde geçmişi geri dönüştürecek fabrikaların da olması gerekmiyor mu?

(G. GOSPODINOV / Zaman Sığınağı)