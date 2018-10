Birisi size "Bu gözler neler görmedi ki, bu kulaklar neler duymadı ki" dediği zaman içinizden "Amma da atıyor" demez misiniz? Bu sözleri söyleyen kişi henüz orta yaş sınırına yeni gelmişse, "Ne kadar abartırsa abartsın, ne görmüş, ne duymuş olabilir ki" diye düşünürsünüz. Neticede karşınızdaki kişi ne görmüş ne işitmişse, aynı şeyler, sizin de algı alanınızdan kaçmış olamazlar...

Kaşıkçı bilmecesi

Ancak bu günleri yaşayan bizler, gerçekten bazen gözlerimize bazen de kulaklarımıza inanmakta zorluk çekmiyor muyuz? Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na girdikten sonra buharlaşması üzerinde televizyonlarda yapılan medyatik çeşitlemelerle, gözlerimiz de kulaklarımız da yorulmadı mı? Şimdi de Kral Selman'ın Donald Trump'ın tehdidinden korkarak oğlu Muhammed bin Selman'ı veliahtlıktan azletmesini beklemiyor muyuz?

Meğer neler olmuş...

Ama gözlerimizin de kulaklarımızın da "Böylesini ne gördük ne de duyduk" diye düşünmelerine asıl sebep olacak durum, "Eğer ajan papaz Brunson tahliye edilip ABD'ye gidemeseydi neler olabilirdi" sorusunun cevabında yatıyor. Bu sorunun cevabını, bir haber bültenini aynen aktararak vermeye çalışacağım. Haberi okurken ben "Böylesini ne duydum ne de işittim" diye şaşkınlığa kapılmıştım. Haber şöyle...

Brunson ve Türkiye

ABC News'un isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın 60 günlük süre içinde Türkiye'den tüm ABD personelinin çekilmesini istediği belirtildi. ABD'li yetkililer planın Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye üzerinde baskı kurulması için hazırlandığını ifade etti.

Kıyamet günü gibi

ABC News'a konuşan bir yetkili "Bir ara Türkiye ile ilişkilerin kıyamet günü gibi bir çökmeye uğrayacağı korkusunu yaşadık. Hazırlanan plan Türkiye'deki maslahatgüzara 'geride hiçbir personel kalmayacak' mesajının gönderilmesiyle harekete geçecekti" dedi. Haberde bu tür bir planın daha önce ABD'nin hiçbir NATO müttefiki için düşünülmediğine de işaret edildi.

Gizli plan

ABC News haberine göre, gizli tutulan planı ABD Dışişleri Bakanlığı'nda sadece birkaç yetkili biliyordu ve "Türkiye'den çekilme" ifadesini kullanmamak için "Türkiye meselesi" diye adlandırılıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise ABC News'a yaptığı açıklamada bu tür bir planın varlığını reddetti.

Trump'ı çıldırtmış

ABC News'ın görüştüğü birkaç yetkili ise Trump'ın ev hapsindeki Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşma öncesinde serbest bırakılma talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çok kızdığını söyledi. Bir yetkili "Başkan bu konuda sözünden geri adım attığı için Erdoğan tarafından ihanete uğramış hissetti. Bu kişisel bir hakaretti ve Trump'ı çıldırttı" dedi.

Ya bırakılmasaydı

ABC News Türk yetkililerin plandan haberdar olup olmadığının bilinmediğini ancak son haftalarda Trump'ın kendi siyasi tabanında dini bir sembol haline gelen Evangelist pastörün serbest bırakılmasına yoğunlaştığını ve Ankara'ya baskıyı artırdığını da yazdı.

Her şey ortadaymış

Başka bir yetkili de "Türkler her düzeydeki öfkeyi açıkça gördüler. Eğer Erdoğan Brunson'ı ekimdeki duruşmada serbest bırakmasaydı, her şey ortaya dökülecekti. Yaptırımlar, diplomatları çekme, her şey masada olacaktı. Her türlü diplomatik baskının masada olduğu mesajı açıkça verildi" dedi.