Siyasetin gündeminde bundan sonra öncelikli madde Kanal İstanbul'dur.

Hükümetten yapılan açıklamalara göre, Kanal İstanbul'la ilgili bütün hazırlıklar tamam.

Bizlerin de vatandaşlar olarak bildiklerimiz var.

Kanal İstanbul, çok maksatlı bir yatırım.

Birincisi, Boğaz'ı akaryakıtla dolu tankerlerin tehdidinden kurtaracak.

İkincisi de bir büyük deprem halinde milyona yakın can kaybının olacağı söylenen bölgelerdeki riskli yerleşimleri, Kanal İstanbul çevresine taşıyacak.

Böylece can kurtaracak.



CHP HER YATIRIMA KARŞI ÇIKTI

Kanal İstanbul'a karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayıplı tutumu biliniyor.

O kadar ki Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı elçilere mektup yazarak onları tehdit bile etti.

Burada eğer muhalefetin siyaset bilinci varsa Kanal İstanbul'da mutlaka rol almaya çalışır.

Bunun için de büyük bir fırsat var.

Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde.

Eğer Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan farklı davranırsa ve Kanal İstanbul'a İstanbul Belediyesi olarak katılırsa "Cumhuriyet Halk Partisi, ne yapılırsa yapılsın hep karşıdır" efsanesi yıkılmış olacak.

Zira köprüler, barajlar ve diğer altyapı tesisleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm engellemelerine rağmen yapılmıştır.

Eğer İsmet İnönü, 1970'lerde Birinci Boğaz Köprüsü için Süleyman Demirel'le kavga etmeseydi şu anda bu köprü Demirel ile İnönü'nün, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi'nin ortak yapımları olacaktı.



PARTİZANLIĞIN FAYDASI YOK

Kanal İstanbul'un yapımında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uyum içinde çalışırsa ileride Türk siyasetinde yapıcı bir isim olarak yer alır.

Yoksa diğerleri gibi yıkıcı, her şeye karşı, ülkenin kalkınmasına yabancı bir politikacı olarak kalır. Yapıcı bir insan olursa eğer bir bakarsınız 2023'te en parlak aday konumunda bulunur.

Görüldüğü gibi ülke sorunlarında önyargılı partizanlığın hiçbir faydası yok.

Sonuçta Kanal İstanbul'dan, hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlar yararlanacak. Ekrem İmamoğlu da bu durumdan kârlı çıkabilir.