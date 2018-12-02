Dünya yeni bir dizayn sürecinden geçiyor.

Yeni dönem sadece ikili, bölgesel ve küresel ölçekteki anlaşmalarla değil aynı zamanda dünyanın dört bir yanında baş gösteren gerilim ve çatışmalarla da şekilleniyor.

Bu bağlamda ortaya çıkan her krizi geleceğe yönelik devreye sokulan birer jeo-politik proje olarak görmek mümkün.

Fransa'da başlayıp Avrupa'ya yayılan 'sarı yelekliler' liderliğindeki isyandan Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında uç veren Kerç Boğazı krizine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın hunharca öldürülmesinden AB'nin parçalanışını simgeleyen Brexit gerilimine, Brezilya'daki seçimlerden istikrar arayışındaki Pakistan ve Afganistan'da aniden tırmandırılan şiddete, ticaret savaşlarından 'yeni Nafta' USMCA'ya, İran ambargosundan Deutsche Bank'a yönelik kara para operasyonuna, Kuzey Kore'den Arakan, Filistin, Suriye, Irak ve Yemen'e uzanan coğrafyalardaki kronik çatışmalara kadar hemen her sorun, küresel siyaseti yeniden inşaya yönelik birer domino hamlesidir.

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