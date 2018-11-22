ABD'deki 'Veliaht isyanı' her geçen gün daha da alevleniyor.***
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a toz kondurmayan ABD Başkanı Donald Trump'a öfke had safhada.
Başta Demokrat ve Cumhuriyetçi partiden siyasiler olmak üzere medya ve sivil toplum kuruluşları "Arabistan'a yaptırım yok. ABD'nin çıkarları insan haklarının önündedir. 100 milyarlarca dolardan vazgeçemem" şeklinde konuşan Trump'a adeta öfke kusuyor.
ABD'nin ilk başörtülü vekili İlhan Omar ile sosyal medya kullanıcıları Trump'ı 'satılık başkan' diye topa tutarken WP gazetesi de "Suudilerin verdiği sus payının ABD'nin vicdanı üzerindeki kan lekesini kapatamayacağını" yazdı.
Öfkeli senatörler ise kapsamlı bir soruşturma açılması talebiyle Beyaz Saray'a bir mektup daha gönderdi.
En ağır eleştirilerden biri de Senatör Bob Corker'dan geldi: "Bir gün Beyaz Saray'ın Veliaht'ın halkla ilişkiler şirketi gibi davranacağı asla aklıma gelmezdi."
Trump'a kazan kaldıranlar kervanına istihbarat yetkilileri de katıldı. Bu da gayet doğaldı, zira ABD Başkanı'nın "CIA'nın elinde net bir şey yok
" demesi kurumu ve çalışanlarını rencide ediciydi.
CIA'nın eski patronlarından John Brennan
, Kongre'ye çağrıda bulunarak Trump'ın dikkate almadığı CIA yetkilileriyle gizli bir oturum
yapılmasını istedi.
Bazı istihbaratçılar da Trump'ın açıklamalarını 'ihanet
' diye niteledi.
Oysa Trump Kaşıkçı olayında kendinden bekleneni yapıyor.
Bir ABD Başkanı gibi değil de bir savaş CEO'su gibi hareket etmesi
bu yüzden.
ABD'deki savunma endüstrisinin yani 'sürekli savaş kompleksi
'nin taleplerine ve yapısına bakınca Trump'ın başka bir seçeneğinin olmadığı
rahatlıkla görülecektir.
Suudilere yaptırım uygulamak, silah lobisinin son sürümü olan 'terörle savaş
'ın hem maddi hem manevi anlamda en kullanışlı aygıtından da vazgeçmek demektir.
Bu da günlük 2 milyar dolar hacme ulaşan 'terör ticareti
'nin
sonu olacaktır.
Unutmayalım ki Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un 2018 yılı için
belirlenen 700 milyar dolarlık devasa bütçesinin aslan payı; Halliburton, Booz Allen Hamilton, CACI, General Atomics, L-3 Communications, SAIC (Leidos) ve Boeing
gibi 50 kadar silah şirketine gidiyor.***
ABD'nin savaş bağımlısı
bir ülke olduğunu göz ardı
edenlerin yanıldıkları nokta
tam da burasıdır.
1776'da kurulan ABD, 242 yıllık tarihinin 225 yılını yani zamanının yüzde 93'ünü
savaşla geçirmiş bir ülke. Savaşmayan bir başkanı yok.
ABD Başkanı Donald Trump eğer terörle savaşın finansal ve ideolojik lokomotifi konumundaki Suudilere
yaptırım uygularsa, o zaman Veliaht Prens
ile birlikte o da gider.
Akıbeti 22 Kasım 1963'te 'saf dışı edilen' John F. Kennedy
'den farksız
olmayacaktır.
Bu bağlamda Dwight D.Eisenhower'ın
o meşum uyarısı çoktan gerçekleşti.
On yıllardır Amerikan siyasetinin kokpitinde savaş lobisinin mega şirketleri
oturuyor. Pentagon ile savaş lobisinin sembiyotik ilişki tarzı
siyaset ve ekonomi
başta olmak üzere hemen her
alana yön veriyor.
Bunun farkında olan Trump, 'Önce Amerika' yerine işte bu yüzden bugünlerde canhıraş bir şekilde 'Önce Suudi Arabistan
' demeye başladı.