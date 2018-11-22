ABD'deki 'Veliaht isyanı' her geçen gün daha da alevleniyor.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a toz kondurmayan ABD Başkanı Donald Trump'a öfke had safhada.

Başta Demokrat ve Cumhuriyetçi partiden siyasiler olmak üzere medya ve sivil toplum kuruluşları "Arabistan'a yaptırım yok. ABD'nin çıkarları insan haklarının önündedir. 100 milyarlarca dolardan vazgeçemem" şeklinde konuşan Trump'a adeta öfke kusuyor.

ABD'nin ilk başörtülü vekili İlhan Omar ile sosyal medya kullanıcıları Trump'ı 'satılık başkan' diye topa tutarken WP gazetesi de "Suudilerin verdiği sus payının ABD'nin vicdanı üzerindeki kan lekesini kapatamayacağını" yazdı.

Öfkeli senatörler ise kapsamlı bir soruşturma açılması talebiyle Beyaz Saray'a bir mektup daha gönderdi.

En ağır eleştirilerden biri de Senatör Bob Corker'dan geldi: "Bir gün Beyaz Saray'ın Veliaht'ın halkla ilişkiler şirketi gibi davranacağı asla aklıma gelmezdi."

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