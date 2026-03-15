İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın iki haftası geride kaldı. Tarafların karşılıklı saldırıları ve birbirlerine yönelik "Biz kazandık, o kaybetti" iddiaları devam ediyor. ABD ve İsrail, rejimin gösterdiği direnç karşısında tüm senaryolarını değiştirmek zorunda kaldı.

İsrail'deki yıkım artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir haftadır kamuoyu önüne çıkamaması ve son olarak yapay zekâ ikiziyle demeç vermesi "İran liderleri sahada, altı parmaklı Netanyahu sanalda" şeklinde alay konusu oldu. Bütün sansür mekanizmasına rağmen İsrail'deki yıkımın kareleri de dünya kamuoyuna ulaşmaya başlıyor. Gelen görüntüler İsrail'in hiç de lanse ettiği gibi iyi durumda olmadığını ortaya koyuyor.

İran'ın füze saldırılarıyla sarsılan ve halkı gibi kendisi de sığınaklardan çıkamayan Netanyahu, bu sıkışmışlığının intikamını ise Lübnan'a yönelik sivil katliamlarla almaya çalışıyor. İftar vakti hedef gözetmeden ev, otel, sağlık birimleri ve yerlerinden zorla edilmiş halkın sığındığı plajlardaki çadırlara bombalar yağdırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da benzer bir sıkışmışlık içinde. Amerikan medyası "Trump İran'da neden başarısız? İşte 7 sebebi" şeklinde manşetler atıyor.O maddeleri şöyle sıralamışlar... 1. İran'ın Hürmüz'ü kapatmasını engelleyemedi. 2. Petrol fiyatı arttı, stratejik rezervler yetmedi. 3. Savaşın siyasi hedefleri ve ne zaman biteceği belirsiz, rejim sarsılmadı. 4. İran'ın nükleer kapasitesi hâlâ ortadan kaldırılamadı. 5.gerçekleşmedi. 6. ABD ile İsrail arasındaki stratejik ayrılık artıyor. ABD, İran'daki stratejik kaynaklara ve altyapıya zarar vermek istemezken İsrail topyekûn koas, parçalanma ve bölgesel savaş peşinde. 7. Savaşın artan maliyeti, Körfez ülkelerinin maruz kaldığı ekonomik yıkım ve 6 Körfez ülkesindeki yerli nüfustan daha fazla sayıdaki yabancıların kaçışı Trump'ı zorluyor. Böyle giderse Körfez ülkeleriHaliyle zafer ilan etmesi giderek zorlaşan Trump'ın bu algıyı yıkmak için İran'a yönelik saldırıların şiddetini daha da artırdığını ve bölgeye 5 bin asker daha gönderme kararı aldığını görüyoruz. Demek ki savaş ve kaos daha da derinleşecek.ABD'nin askeri hedeflerden ziyade artıkgibi İran'ın enerji ihracatındaki şahdamarı konumundaki sivil hedefleri vurmaya başlaması da zaten Trump'ın maruz kaldığı paradoksun kanıtı.Oysa Trump, rejim değişikliğinden sonragibi her biri 60 milyar varillik rezerve sahip dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip sahalarına el koyup bu enerjiyi Hark'tan dünyaya pazarlamayı planlıyordu.

