OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

BAŞKENT derbisine saatler kaldı… Heyecan dorukta. Son haftaların çıkış yapan iki takımı için ligde var oluş karşılaşması.

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü bugün başkent derbisinde kozlarını paylaşacak.

Her iki takımda da moraller yerinde.

Geride bıraktığımız hafta Ankaragücü Fenerbahçe galibiyeti ile moralden öte geçmişe sünger çekti.

Gençlerbirliği ise çıkıştaki Alanyaspor'dan aldığı üç puan ile kendine güven tazeledi.

Bugüne gelindiğinde her iki takımımız da kazanmayı arzuluyor. Skor ne olursa olsun bugün keyifli bir derbiye tanıklık edeceğiz…



KORCAN TAKIMA KATILDI

Ankaragücü'nde cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığı düzelen Korcan hafta içinde takımla birlikte çalıştı. Sakatlıkları devam eden Dever Orgill ve Oscar Scarione'nin durumu maç saatinde belli olacak.

Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz sakat… Cezalı oyuncu bulunmuyor. Her iki kaleye de büyük iş düşebilecek bir karşılaşma.

Ankaragücü'nün golcüsü RODRIGUES ile Gençlerbirliği'nin golcü ismi STANCU'nun maçı… Bir tarafta kırmızı-siyah diğer tarafta sarılacivert… Renkleriniz ne olursa olsun… Gönlünüz başkent olsun. Eryaman Stadı'nda futboldan çok kardeşliğin tarafı olalım. Takımlarımız sahaya ayrı koridorlardan çıksın… Ama biz stadı kol kola terk edelim.

Hadi öyleyse başlasın karşılaşma…

Haftanın en keyifli maçı olsun…