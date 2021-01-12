HAZAL ATEŞ

Salgın döneminde kitap okuma alışkanlığı arttı. Tabi okuma süresi de… Okumak için zaman ayırmayan Konfüçyüs'ün deyimiyle cahilliğe teslim olur. Çok okuyanın zihni güçlüdür, gaflete karşı da en güçlü silahtır okumak. İngiliz filozof Francis Bacon, "İnsanı zengin yapanın kazandıkları değil muhafaza ettikleri, bilgili yapanın da okudukları değil kafasına yerleştirdikleri" olduğunu vurgular. Okumak, düşünce ufkunu geliştirir, haz verir, zihni canlandırır, kapsamlı görüş açısı kazandırır, empati yeteneğini güçlendirir. Doğru kitap seçimi çok önemli! Zevk alacağınız türden başlayın. Kişisel gelişim, tarih, macera, korku, edebiyat, mesleki, siyaset, psikoloji tercih size kalmış. Hastalıklarla ilgili kitaplardan uzak durmak da fayda var. Hoş en çok satanların başında Jose Saramago'nun "Körlük" ile Sylvia BrowneLindsay Harrison'un "Kehanetler" geliyor. Belki de bu yazarlar salgın olacağını tahmin ettikleri için…



Çalışma arkadaşım Erdem Anılan imzalı "Hürrem, Kanuni, Yunus Emre, Valide Hafsa Sultan, Fatih, Cengiz Han" kitapları okumaya değer. Hele de "Padişahlar da ağlar/Kanuni" kitabı. Tarihe damga vuran imparatorları hiç böyle tanımadık. Kanuni Sultan Süleyman ki 16'ıncı yüzyılın lideri… Osmanlı padişahları arasında 46 yıl ile iktidarı en uzun süre elinde tutan. Turgut Reis, Barbaros, Sokullu, Pargalı İbrahim, Hürrem, Mimar Sinan, Baki, Pir Sultan Abdal ve büyük olaylarla dolu bir dönemin tanıklığını yapan bir yaşam öyküsü. Tutkulu bir aşık, bir dünya imparatoru, oğullarını öldürten bir baba…Doğu ile Batı değerleri arasında, yüreği duygusal, şüpheci, anlık kararlarıyla başkalarının yazgısını çizen… Korkularına tutsak olurken aynı zamanda olağanüstü cesaret gösteren, iç hesaplaşmalarına, pişmanlıklarına boğulan bir sultan. Erdem Abi, kitabında Kanuni'yi hem bir imparator hem de bir insan olarak bilinmeyen yönleriyle tanıtıyor. Beni en çok etkileyen bölümler Pargalı İbrahim'in dramatik sonu ile padişah Kanuni'nin ölmeden önce kendisiyle hesaplaşması…Kanuni gök kubbeyi hissederek gözyaşlarına boğulur. İşte o an akla gelen tek bir cümle var "padişahlar da ağlar!"



Tarihin, ilmin, bilimin en büyük hazinesi kütüphaneler kentlere değer katar. Başkentimiz de kütüphane zengini illerin başında geliyor. Dünyanın sayısı kütüphaneleri arasında yer alan Millet Kütüphanesi, tarihi birikimimizi barındıran Milli Kütüphane, Meclis Kütüphanesi, CerMordern Kütüphane, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Bir de halk kütüphanelerimiz var; Adnan Ötüken, Oran Sevgi Yılı, Gölbaşı ve Mamak halk kütüphaneleri aklıma ilk gelenler. Bu kütüphaneler kitap vermek isteyenler için de en güzel adres olsa gerek. Kitapların içinizi ısıttığı, keyifli bir hafta diliyorum.