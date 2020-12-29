HAZAL ATEŞ

Yeni yıl için geri sayım başladı. 2020'de ne çok üzüldük, ağladık, korktuk, Dünyanın her köşesinde ortaktı acımız. Ne çok can verdik toprağa. Sadece virüs mü? Orman yangınları, depremler, fırtınalar, seller. Doğa da sağlığını kaybetti. Adeta yüzyılın keder, acı belgeselinin orta yerinde kaldık. Aynı sokakta gurbeti yaşadık sevdiklerimizle. Onlara sarılmayı, bebekleri, çocukları kucaklamayı, öpmeyi özledik. Mutasyon ürküttü, aşı haberleri sevindirdi. Cicero'nun dediği gibi "Bir yerde yaşam varsa, orada umut da vardır." Hiç yitirmedik! Umut ettikçe yaşıyor insanoğlu. Dilerim ki, yeni yılda bu kâbus biter, bahar gelir. Kaybedilen ekonomik mevziler illaki kazanılır. Yeter ki başka yaşamlar solmasın.



Yeni yıl önlemlerini lütfen kulak ardı etmeyelim. Sokağa çıkma yasağı hepimiz için. 31 Aralık gecesi hastanelerde sabahlayan binlerce hastayı, sağlık çalışanını düşünelim. Varsın bu yıl arkadaşlarımız, aile dostlarımızla bir masanın etrafında toplanmayalım, dışarı çıkmayalım. Toplu eğlence yerine evimizde güvenle girelim. Bakın, alınan sıkı önlemler yavaş yavaş sonuç veriyor. Ankara, İstanbul, İzmir'de vaka sayıları düşüyor. Aşı ve bağışıklık biraz daha rahatlatacak. Virüsün yayılma hızı düştükçe tablo da iyimser hal alacak. İnanıyorum ki, Ocak ayında epeyce yol alınmış olacak. Aşı sonrası kısıtlamalar da yavaş yavaş kalkacak. İnanıyorum ki baharda maske, mesafe kuralları devam etse de yaşam normalleşecek.



Yeni bir yıl yeni kararları hayata geçirmek için de büyük bir fırsat. Hadi, 2020'den ders alarak taze yıla yeni bir liste ile cesurca girelim. Gönül almaya, iş dışında bir hobiye odaklanmaya, yakın çevremizden başlayarak ihtiyacı olan ellere uzanmaya, spor yapmaya, telefon bağımlılığına son vermeye, olumsuz düşüncelerden arınmaya, çocuklarla, yaşlılarla daha fazla vakit geçirmeye, hayaller üretmeye ne dersiniz? Bırakın yargılar hayatınızı yönlendirmesin, kimse sizin adınıza karar vermesin. Hayat geçtikten sonra değil bugün yaşayın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, gülümseten bir 2021 yıl diliyorum. Sağlıcakla kalın!