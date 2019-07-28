Bali kültür mozaiği tropikal ada

Endonezya’nın en popüler tatil adası olan Bali, çok gelişmiş fakat geleneklerinden de hiç ödün vermemiş. THY’nin, 17 Temmuz’da direkt seferler başlattığı Bali’de görülecek çok yer ve yapılacak çok şey var

Türkler için Bali'ye gitmek artık daha kolay. Türk Hava Yolları, Endonezya'nın dünyaca ünlü tatil adası Bali'yi uçuş ağına ekledi ve filosuna yeni kattığı 'rüya uçak' olarak anılan Boeing 787-9 Dreamliner ile geçen hafta Bali-Denpasar'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuşta ben de vardım. Hem THY'nin filosuna yeni kattığı Maçka adlı Dreamliner uçağını deneyimleme hem de Bali'yi gezme fırsatı buldum. Bali'de görülecek ve yapılacak o kadar çok şey var ki, şimdi onlardan size bir özet geçeceğim.







GELENEKLERİNDEN ÖDÜN VERMİYOR

Önce size Bali ile ilgili genel bilgiler vereyim. Bali, Endonezya'ya bağlı olan 18 bin adadan en küçüğü. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler sayesinde çok gelişmiş fakat geleneklerinden de hiç ödün vermemiş. Pirinç tarlaları, volkanik yapısı, yemyeşil ormanları, muhteşem gölleri ve plajlarıyla tipik bir tropikal ada. Balayı adası olarak da bilinen Bali, hemen her caddesinde görebileceğiniz tapınakları, heykel atölyeleri ve yaşam tarzıyla bir kültür mozaiği de sunuyor. Adanın en güzel bölgesi ise bembeyaz kumuyla ünlü Nusa Dua... Bali, müzik, dans ve eğlenceyi buluşturan partileriyle de adından söz ettiriyor. Ekvator'a oldukça yakın olan ada, tropikal iklim kuşağında olduğundan sıcaklık yıl boyunca 20-35 derece arasında değişiyor. Bali'yi ziyaret etmeyi düşünüyorsanız muson yağmurlarına karşı tedbir almanızı öneririm.



23 METRELİK HEYKEL

Garuda Wisnu Kencana Park, (kısaca GWK deniyor) adanın engebeli güney sahillerinde yer alan kültürel bir park. Doğaüstü bir kartal olan Garuda'yı ulaşım aracı olarak kullanan dev bir Vishnu heykelinin inşasıyla meşhur olmuş. Hinduların koruyucu tanrısı olan Vishnu, 240 hektarlık bu kültür parkında büyüklüğüyle dikkat çekiyor. 23 metrelik Vishnu hemen Garuda'nın yanında denize doğru bakıyor. Garuda'nın kanat açıklığı ise 64 metre... Bu arada heykel tamamlanmış değil. Vishnu, Garuda'nın üzerine bindirilerek tamamlandığında, 146 metreyle dünyanın en büyük heykelinin oluşturulması planlanıyor.







PİRİNÇ TARLALARI UNESCO KORUMASINDA

Bali'de benim gördüğüm ve çok etkilendiğim yerleri anlatacağım. Bunların başında Tegalalang Pirinç Tarlaları geliyor. Küçük bir vadide yer alan pirinç tarlaları muhteşem bir manzara sunuyor. Bütün turistler, müze gezer gibi bu pirinç tarlalarını gezmeye geliyor. O yüzden de müze gibi tarlaya parayla giriliyor. Ubud bölgesi yakınında yer alan bölge UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde. Bu tarlalar, Bali kültürü açısından da büyük bir önem taşıyor.



MASAJ DA YAPTIRIN

Tabii Bali'ye gitmişken Bali masajı yaptırmadan dönmek de olmaz. Bali'de bütün otellerde masaj salonu var. Sokaklarda da rastlayabileceğiniz masaj salonlarında ister dinlenmek için ayak masajı, isterseniz de bir saat süren vücut masajı yaptırabilirsiniz. Masaj ücretlerinin oldukça makul olduğunu da belirteyim.







ADIM BAŞI TAPINAK

Bali, tapınaklarıyla da ünlü. Adada adım başı bir tapınağa rastlamanız mümkün. Bu tapınaklar arasında en göz alıcı olanı Pura Taman Saraswati. Ubud Su Sarayı olarak da bilinen tapınak, bahçesindeki nilüfer çiçeği havuzuyla da dikkat çekiyor. Bu arada tropik bir vaha olan tapınağın adandığı Saraswati, Hinduizm'de sanat, müzik ve bilgelik tanrıçasıymış. Burada hem tapınaktan hem de konumundan çok etkileneceğinize şüphem yok. Adanın en popüler diğer tapınağı ise Uluwatu Tapınağı. Adanın güneyinde bir uçurumun kıyısında yer alan bu Hint tapınağında, efsanevi hikayeleri anlatan geleneksel Keçak dansı sergileniyor ve turistlerden büyük ilgi görüyor. Muhteşem bir manzarası olan tapınağın içi de çok etkileyici. Bu tapınağın bir özelliği de artık burayla bütünleşmiş olan maymunlar. İçinde, bahçesinde ve çevresinde her yerde maymun var. Elinizdeki yiyeceğe ve cep telefonunuza; çantalarınızın da kapalı olmasını dikkat etmenizi öneririm. Çünkü bu sevimli maymunlar biraz hırsız!



MAYMUNLARA DİKKAT

Maymun demişken Ubud Maymun Ormanı'nı da görmeden dönmeyin. Yaklaşık 750 maymunun yuvası. Ormandaki maymunlar kendilerine muz ikram eden ziyaretçilerin yanına giderek birlikte fotoğraf çekilmeye izin veriyor. Padangtegal köyündeki ormana ve içindeki maymunlara köylüler çok iyi bakıyor. Çünkü maymunlar, köy için hem manevi anlam taşıyor hem de bir gelir kapısı. 12.5 hektarlık ormanda maymunların dışında 200'e yakın ağaç türünü de görebilirsiniz. Ubud şehir merkezinden yürüme mesafesinde olan maymun ormanında yürüyüş yaparak da keyifli saatler geçirebilirsiniz.







AKTİVİTE ÇOK

Bali'de yapılacak birçok aktivite de var. Bunların başında da rafting geliyor. Ubud'da ve Telaga Waja'da iki ayrı rafting rotası yer alıyor. Sakin bir rota olan ilki daha çok raftinge yeni başlayanlar veya ilk kez deneyecekler için... Telaga Waja ise oldukça zor bir parkura sahip. Yaklaşık 3 saat süren parkur Telaga Waja Nehri'nde heyecanlı bir macera vaat ediyor. Bali'de sörf turizminin özel bir yeri var. Sörf yapmak veya sörf öğrenmek isterseniz Kuta'ya gitmelisiniz.