Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Emre Aköz > Gıcık tipler nasıl savılır?
EMRE AKÖZ
07 Temmuz 2018, Cumartesi EMRE AKÖZ

Gıcık tipler nasıl savılır?

Haftanın komik haberlerinden biri Britanya'dan geldi. Torquay kentinde evlenen Mark Ling ile Mandy Cripwell, Tessiers Gardens adlı parka giderek bu güzel günü ölümsüzleştirmek istediler. Kentte evlenen her iki çiftten biri, parktaki çardağın altında fotoğraf çektirirdi.
Davetlilerle birlikte alana vardıklarında nahoş bir sürpriz onları bekliyordu. Bikinili bir kadın sere serpe çimenlere uzanmıştı. "Affedersiniz, biraz ötede güneşlenmeniz mümkün mü" dediler ama duvara tosladılar. Kadının gitmeye niyeti yoktu.
Anlaşılan o ki kadına İngiliz centilmenliğine uygun davranılmış. Türkiye'de olsa sopa yerdi.



Şimdi soru şu: Bu tip münasebetsizlere karşı kabalaşmadan ne yapılabilir? İşte bir alternatif:
Prof. anlatmıştı: 'nde dekanken, bakıyor ki banka oturmuş bir çift öpüşmekte... Eh, ne yapalım, gençlik ateşi, diyor ama o da ne? Çiftin dudakları yapışmış durumda. Öpüşme seansı sürmekte...
Hüsamettin Hoca "Yassah hemşerim" demek istemiyor. Ve çözümü buluyor: Bahçe sorumlusunu arıyor. "Benim ofisin önünden itibaren çimenleri sulamaya başla" talimatını veriyor. Sonuç: Çift kuru giysileri, öpüşmeye tercih ediyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN