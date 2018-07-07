Gıcık tipler nasıl savılır?

Haftanın komik haberlerinden biri Britanya'dan geldi. Torquay kentinde evlenen Mark Ling ile Mandy Cripwell, Tessiers Gardens adlı parka giderek bu güzel günü ölümsüzleştirmek istediler. Kentte evlenen her iki çiftten biri, parktaki çardağın altında fotoğraf çektirirdi.

Davetlilerle birlikte alana vardıklarında nahoş bir sürpriz onları bekliyordu. Bikinili bir kadın sere serpe çimenlere uzanmıştı. "Affedersiniz, biraz ötede güneşlenmeniz mümkün mü" dediler ama duvara tosladılar. Kadının gitmeye niyeti yoktu.

Anlaşılan o ki kadına İngiliz centilmenliğine uygun davranılmış. Türkiye'de olsa sopa yerdi.







Şimdi soru şu: Bu tip münasebetsizlere karşı kabalaşmadan ne yapılabilir? İşte bir alternatif:

Prof. Hüsamettin Koçan anlatmıştı: Marmara Üniversitesi'nde dekanken, bakıyor ki banka oturmuş bir çift öpüşmekte... Eh, ne yapalım, gençlik ateşi, diyor ama o da ne? Çiftin dudakları yapışmış durumda. Öpüşme seansı sürmekte...

Hüsamettin Hoca "Yassah hemşerim" demek istemiyor. Ve çözümü buluyor: Bahçe sorumlusunu arıyor. "Benim ofisin önünden itibaren çimenleri sulamaya başla" talimatını veriyor. Sonuç: Çift kuru giysileri, öpüşmeye tercih ediyor.