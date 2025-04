Aşk biter sevgi baki kalır

İlk bakışta heyecanla başlar aşk, tutkuyla sürer... Ama asıl bir ilişkiyi ayakta tutan şey sevgidir. Alışkanlıkla sevgiyi, tutkulu bir başlangıçla sağlam bir bağ kurmayı ayıran ince çizgide, herkesin kendine sorması gereken bir soru var: Gerçekten seviyor muyum, yoksa alıştım mı, bu ilişki artık bir alışkanlık mı oldu?

Hepimizin hayatında bir gün gelir, kendi kendimize şöyle deriz: "Ben onu gerçekten seviyor muyum? Yoksa bir zamanlar aşıktım da şimdi alışkanlık mı oldu?" İşte tam da burası çok önemli bir yer. Çünkü ne yaşadığını bilmek, o ilişkiyi nereye götüreceğini anlamak demek. Aşk dedin mi, başta bir ateş gibi başlar. İçini kıpır kıpır eder. Sabah kalkınca ilk onu düşünürsün, gece uyumadan önce son kez onun sesini duymak istersin. Onunla konuşurken zaman su gibi akar. Telefona her mesaj geldiğinde "O mu yazdı?" diye bakarsın. İşte bu aşk. Ama aşk öyle çok uzun soluklu bir duygu değildir. Başlangıçta insanın gözü hiçbir şeyi görmez. Eksiklerini bile görmezsin karşındakinin. Hatta bazen ailesini, huyunu, geçmişini bile önemsemezsin. Çünkü gözün kör olmuştur aşk denen şeyden. Ama zaman geçtikçe, o ilk heyecan biraz diner. Kalp eskisi gibi çarpmamaya başlar. Birlikte zaman geçirirken heyecan değil de yorgunluk hissedersin. İşte o zaman başlar kafa karışıklığı: "Ben bu kişiyi hâlâ seviyor muyum, yoksa sadece alıştım mı?" Biraz buna kafa yoralım.



SEVGİ NE? NASIL ANLAŞILIR?

Sevgi biraz sessiz bir duygudur. Öyle aşk gibi gümbür gümbür gelmez. Ama geldi mi kolay kolay gitmez. Sevgi, tartışsan da küsüp gitmemektir. Sevgi, onun en kötü hâlini görsen de "Ben onun yanındayım" diyebilmektir. Aşk geçici olabilir ama sevgi kalıcıdır. Sevgi varsa, sen onunla konuşmadan da ne hissettiğini anlarsın. Hasta olsa başında beklersin. Sıkıntısı olsa yükünü almaya çalışırsın. Çünkü onun derdi, senin derdindir artık. Sevgi, alışmak değildir. Sevgi, değer vermektir. Saygıdır, sadakattir. Ve en önemlisi: Güvendir.



HER İLİŞKİ BİTİNCE KÖTÜ OLMAZ

Her biten ilişki kötü bir şey değildir. Bazen insanlar birbirinden vazgeçmez ama yolları ayrılır. Aşk biter, sevgi tükenir, ama saygı kalır. İşte bu da olgunluktur. Her ilişki sonsuza kadar sürecek diye bir şart yok. Ama yaşanan şeyin adı net olursa, yollar ayrıldığında da kırgınlık az olur. Kimi insanla bir ömür geçer, kimi insan hayatımıza bir ders olarak uğrar. Gönül ister ki hem aşk olsun hem sevgi. Hem elini tuttuğunda kalbin çarpsın hem de yanında huzur bulasın. Sevgi olsun ki zor zamanlarda sırtını yaslayabilesin, aşk olsun ki hayatın tadı kaçmasın.

Ama şunu da bilmek lazım: Sevgi yaşatılır, aşk tazelenir. Her gün biraz daha emek vererek, birbirini yeniden tanıyarak, bazen susarak, bazen konuşarak, ama hep gönülden bağ kurarak... İster sevgili olun ister evli...

Kendinize şu soruyu sorun: "Bu insanın varlığı hayatımı kolaylaştırıyor mu, yoksa zorlaştırıyor mu?" Cevabınız "Kolaylaştırıyor" ise, kıymetini bilin. Çünkü hem sevip hem sevilmek, bu hayatta herkese nasip olmaz. Unutmayın, aşk bir ateş gibidir, harlarsan yanar... Sevgi ise toprağa benzer; sabırla sulandıkça çiçek açar. Aşk başlatır, ama sevgi yürütür. Yürüyen bir ilişki istiyorsan, sadece kalbini değil, aklını ve emeğini de koy içine.



DAHA SAĞLAM BİR BAĞA DÖNÜŞÜR

Çoğu insan evlenmeden önce büyük bir aşkla bağlanır birbirine. Kalpler deli gibi çarpar. Evlenince sanır ki bu duygu hep böyle devam edecek. Ama hayat öyle değil. Evlilikte işler, faturalar, çocuklar, sorumluluklar derken aşkın kıvılcımı biraz sönmeye başlar. Ama işte tam da burada devreye sevgi girer. Eğer sevgi varsa, o kıvılcım küllense bile için için yanmaya devam eder. Zamanla o aşk başka bir şekle bürünür: Daha sakin, daha sağlam bir bağ olur. Eğer sevgi yoksa, aşkın sönmesiyle birlikte ilişki de biter. Ama sevgi varsa, yel esse bile yıkılmaz.



AŞK MI YAŞIYORSUN, SEVGİ Mİ?

1 Yanında huzur buluyor musun, yoksa gergin misin? Huzur varsa, sevgi vardır. Gerginlik varsa ya aşk bitmiş ya da hiç sevgi olmamıştır.

2 Onun yokluğunda eksik hissediyor musun, yoksa sadece sessizlik mi oluyor? Sevdiğin insan yoksa, ev bile boş gelir. Ama alıştığın biri gidince sadece sessizlik olur.

3 Tartıştığınızda küslük uzuyor mu, yoksa çözüm bulmaya mı çalışıyorsunuz? Sevgi varsa, kavga da olur ama küs kalınmaz. Aşk varsa, kavga koparıp gider.

4 Onun mutluluğu seni gerçekten mutlu ediyor mu? Sevgi budur işte: Onun gülüşü, senin içini ısıtıyorsa doğru yoldasın.



AYNI YOLDA YÜRÜMEK EMEK İSTER

En sağlam ilişkiler, önce aşkla başlayıp sonra sevgiye dönüşen ilişkilerdir. İlk günkü heyecan zamanla biraz diner ama yerine güven gelir, bağlılık gelir, dostluk gelir. Ama bu kolay olmaz. Emek ister. Her gün biraz daha tanımak ister. Bazen özür dilemek, bazen susmak, bazen affetmek ister. Aşk seni havalara uçurur ama sevgi ayakta tutar. Aşk gider ama sevgi kalır.

İçinde bulunduğun ilişkiye bir bak. Ne hissediyorsun? Hâlâ kalbin çarpıyor mu? Onunla geleceği hayal edebiliyor musun? Yoksa her şey artık aynı mı geliyor? Bazen insan sevdiğini sanır ama sadece alışmıştır. Bazen de alıştığını sanır ama gerçekten seviyordur. Aradaki farkı anlamak için kalbini dinlemen yeter.

Unutma, herkes aşk yaşar ama herkes sevmeyi bilmez. Sevmek, kolay değildir. Ama gerçekten seviyorsan, o ilişki kolay kolay yıkılmaz. Sevgi varsa, o ev yuva olur. İleride nerede yaşamak istersin?", "Çocuk ister misin?", "Yaşlanınca ne yapmak istersin?" gibi sorulara verdiğiniz cevaplar birbirine yakınsa, aynı yolda yürüyorsunuz demektir.

Sevgi sadece aynı yastığa baş koymak değil, aynı yolda yürüyebilmektir. Ama yan yana yürüyorsanız, o yol kolaylaşır. El ele vermek, omuz omuza yürümek... Sevgi budur işte.