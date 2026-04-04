Boşanmanın sessiz mağdurları çocuklar

TÜİK verilerine göre boşanma oranları son 25 yılın zirvesine çıktı. Ancak bu artış yalnızca sayılardan ibaret değil. Her ayrılık çocukların dünyasında derin izler bırakıyor. Uzmanlara göre erken iletişim, aile danışmanlığı ve çocuk odaklı yaklaşımlar bu sürecin etkilerini büyük ölçüde azaltabiliyor

Ülkemizde aile hayatı son yıllarda önemli değişimler geçiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Şubat 2026'da açıkladığı 2025 verilerine göre, 193 bin 793 çift boşanma kararı aldı.

Bir önceki yıla göre yaklaşık beş bin artış gösteren bu sayı, kaba boşanma hızını binde 2.26'ya çıkardı ve son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde evlenen çift sayısı 552 bin 237'ye gerilerken, bu boşanmalardan 191 bin 371 çocuk doğrudan etkilendi. Velayetlerin yaklaşık yüzde 74.6'sı anneye, yüzde 25.4'ü babaya verildi. Boşanmaların yüzde 34'ü evliliğin ilk beş yılında, yüzde 20'si ise altıncı ile onuncu yıllar arasında gerçekleşti.

Bu sayılar kuru bir istatistikten ibaret değil. Her boşanma, iki yetişkinin hayatını yeniden düzenlemesi yanında, çocukların duygusal dünyasında derin izler bırakabiliyor. Psikolojik açıdan bakıldığında, boşanma çocuklar için bir kayıp ve belirsizlik süreci olarak kabul ediliyor. Yetişkinler kendi kararlarını alırken çocuklar çoğu zaman bu değişimin ortasında kendilerini çaresiz hissedebiliyor. Tepkiler yaşa, kişiliğe ve ayrılık öncesi aile ortamına göre farklılaşsa da, ortak nokta stres artışı ve duygusal zorluklar... Risk, geleneksel sağlam ailelerdeki çocuklara göre yaklaşık iki kat daha yüksek olabiliyor. Ancak bu etki her zaman kalıcı değil; ebeveynlerin tutumu ve alınan destekle büyük ölçüde yönetilebilir.



HİSLERİNE KULAK VERİLMELİ



Boşanma yetişkinler için zor bir karar olsa da, çocuklar için genellikle dünyalarının sarsılması anlamına geliyor. Psikologlar bunu 'kayıp deneyimi' olarak tanımlıyor. Çocuklar ebeveynlerinin ayrılığını kendi suçlarıymış gibi algılayabiliyor ve terk edilme korkusu yaşayabiliyor.

0-5 YAŞ: BEN BİR ŞEY Mİ YAPTIM?



Bu yaş grubunda çocuklar henüz olayları mantıkla açıklayamaz. Güven duygusu temel ihtiyaçtır ve anne-baba bu güvenin kaynağıdır. Ayrılık bu bağı sarstığında regresyon denilen gerilemeler görülebilir: altını ıslatma, parmak emme, aşırı ağlama, uyku bozuklukları veya anneden ayrılmama isteği. Çocuk "ben bir şey mi yaptım?" diye içten içe sorgular. Bu dönemdeki belirsizlik, bağlanma stillerini etkileyebilir ve ilerideki ilişkilerde güvensizlik yaratabilir.

6-11 YAŞ: BEN İYİ OLSAM AYRILMAZLARDI



Okul döneminde çocuklar olayı daha iyi anlar ama suçluluk duygusu ağır basar. "Ben iyi olsam ayrılmazlardı" düşüncesi yaygındır. Ders başarısı düşebilir, dikkat dağılabilir, arkadaşlardan uzaklaşabilir veya tam tersine aşırı uyumlu davranarak ebeveynleri barıştırmaya çalışabilir. İç dünyada üzüntü, utanç ve yalnızlık bir arada yaşanır. Bu yaşta akademik ve sosyal gelişim sekteye uğrayabilir. 12-18 YAŞ: İLİŞKİ KURMA SORUNU YAŞANIR

Ergenlikte tepkiler daha yoğun olur. İsyan, öfke patlamaları, içine kapanma veya riskli davranışlar (okul devamsızlığı, arkadaş grubu değişiklikleri) görülebilir. Kimlik oluşumu döneminde aile istikrarsızlığı benlik saygısını zedeleyebilir. Uzun vadede ilişki kurma ve güven sorunları artabilir. Kızlarda depresyon, erkeklerde dışa vurumcu davranışlar daha sık gözlenebiliyor.

Ancak her boşanma aynı etkiyi yaratmaz. Eğer ayrılık öncesi evde sürekli çatışma varsa, çocuklar zaten stres altındadır ve ayrılık bazen rahatlama getirebilir. Dostane ayrılıklarda, ebeveynler çocuğa yaşına uygun dürüst açıklama yaparsa ("Bu bizim kararımız, senin suçun değil, seni her zaman seveceğiz"), her iki ebeveynle temas devam ederse ve velayet kavgaları çocuğun önünde yapılmazsa, toparlanma daha hızlı olur. Profesyonel destek (oyun terapisi, aile danışmanlığı, okul rehber öğretmenleri) duyguları ifade etmeyi kolaylaştırır.

SORUNLARI ERKEN FARK ETMEK ÖNEMLİ



Boşanma oranlarındaki artış karşısında toplum olarak önleyici adımlar atmak gerekiyor. Evlilik öncesi iletişim ve çatışma çözümü eğitimleri yaygınlaştırılabilir.

Çiftler sorun yaşadığında erken dönemde terapiye başvurmalı.

Ekonomik destek mekanizmaları (özellikle anneler için) ve aile danışmanlığı merkezleri artırılmalı.

Okullarda duygusal okuryazarlık programları çocuklara başa çıkma becerileri kazandırabilir.

Her aile kendi şartlarında karar verir. Bazı durumlarda boşanma, uzun vadede daha sağlıklı bir ortam yaratabilir. Önemli olan çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının ön planda tutulması. Ebeveynler birbirine saygılı davranır, çocuğu aracı yapmaz ve tutarlı destek sunarsa, olumsuz etkiler büyük ölçüde azalır.

2025'teki yaklaşık 194 bin ayrılık, binlerce ailenin ve çocuğun hikayesini temsil ediyor. Bu çocuklar yarınımızın yetişkinleri olacak. Onların sağlıklı gelişimi, iletişim, empati ve anlayışla mümkün. Toplum olarak daha duyarlı yaklaşımlar ve destek sistemleriyle, bu süreci daha az hasarla yönetebiliriz.

Sorunları erken fark etmek, konuşmak ve gerekirse yardım almak, birçok yuvayı kurtarabilir. Çocuklarımızın geleceği, hepimizin ortak sorumluluğudur...

'BİR YASTIKTA KOCAMAK' GİTTİ BİREYSEL MUTLULUK GELDİ



Boşanma oranlarındaki yükselişin arkasında tek bir neden yok. En sık karşılaşılan nedenlerden biri ekonomik baskılar. Hayat pahalılığı, işsizlik, borç yükü ve geçim sıkıntısı birçok ailenin iç huzurunu bozuyor. Özellikle büyük şehirlerde kira, temel ihtiyaçlar ve çocuk masrafları çiftleri sürekli geriyor. Erkek "Ben çalışıyorum, para getiriyorum" derken, kadın çalışsa bile ev işleri ve çocuk bakımı yüküyle baş etmeye çalışıyor. Dengesizlik tartışmaları artırıyor.

İşsiz kalan eşin evdeki rolü değişince, maddi kaygılar duygusal uzaklaşmayı tetikleyebiliyor. Genç çiftler ise ev kurma maliyetleri, düğün masrafları ve gelecek kaygısı nedeniyle evliliği zaten erteleyebiliyor; evlendikten sonra ise aynı baskılar hızlıca yıpratabiliyor.

Bir diğer önemli etken iletişim eksikliği ve değişen beklentiler. Eskiden 'bir yastıkta kocamak' anlayışı baskınken, şimdi bireysel mutluluk ve kişisel gelişim ön plana çıkıyor. Özellikle ilk yıllarda yaşanan uyum sorunları, konuşulmadığında derinleşiyor.

Kadınların çalışma hayatına katılımı da boşanma dinamiklerini etkiliyor. Bu katılım olumlu bir gelişme olsa da, ev içi sorumlulukların eşit paylaşılmaması yeni gerilimler yaratıyor. Kadın ekonomik bağımsızlığa kavuştukça, eğitim seviyesi yükseldikçe farkındalık artıyor. Ancak geleneksel roller hâlâ güçlü olduğu için, çalışan kadınlar işte ve evde yük altında kalabiliyor. Çift yönlü yorgunluk zorluyor.

Şehirleşme, çekirdek aile modelinin yaygınlaşması ve büyük aile desteğinin azalması, sorunları tek başına çözme zorunluluğunu getiriyor. Eskiden kayınvalide, kayınpeder veya akrabalar arabuluculuk yapabilirken, şimdi çiftler yalnız kalıyor.

ŞİDDET KONUSUNDA KADINLAR BİLİNÇLENDİ



Sosyal medya ise başka bir boyut ekliyor: Alternatif hayatlar, mükemmel ilişki görüntüleri ve sürekli karşılaştırma, mevcut evliliği yetersiz göstermeye başlıyor. Sadakatsizlik ve aile içi şiddet gibi daha ağır nedenler de boşanmaları artırıyor. Aldatma, güveni sarsıyor ve onarılması zor yaralar açıyor. Şiddet ise (fiziksel, psikolojik veya ekonomik) özellikle kadınlar için tahammül sınırını aşıyor. Son yıllarda kadınların bilinçli olması ve yasal yollara başvurması, kayıtlara yansıyan oranları da yükseltiyor. Evlilik yaşı ve hazırlık eksikliği de etkili. Ortalama ilk evlenme yaşı yükselse de, bazı çiftler yeterince tanışmadan evleniyor. Beklentiler gerçeklerle uyuşmayınca ilk yıllarda çatışmalar başlıyor. Hukuki kolaylıklar ve toplumsal algının değişmesi de rol oynuyor. Anlaşmalı boşanma yolunun yaygınlaşması süreci hızlandırıyor. Boşanma eskisine göre daha az damgalanıyor; özellikle büyük şehirlerde 'normal' bir seçenek olarak görülmeye başlandı.

Tüm bu faktörler birleşince, evliliklerin özellikle ilk on yılında dağılma riski artıyor. Çiftler sorunları erken fark edip profesyonel destek alsa (evlilik danışmanlığı, çift terapisi), birçok ayrılık önlenebilir. Ancak çoğu zaman sorunlar birikiyor ve "artık devam edemiyoruz" noktasına geliniyor.