Bence, İbrahim Büyükak komedisi diye bir tür var artık. Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla 2008'de tanıdığımız Büyükak, o kalabalık gruptan sıyrılmayı başaran isimlerden biri oldu. Neşeli Hayat ve Çok Film Hareketler Bunlar isimli iki filmden sonra adeta bağımsızlığını ilan ederek kendi yolunu çizmeyi başardı. 2016'da Zeynep Koçak ile birlikte yazdığı ve başrolünde yer aldığı Küçük Esnaf filmiyle başka bir sinema dili yaratacağının sinyallerini vermişti. Nitekim o tarihten bu yana 10 yıllık sürede, Yol Arkadaşım ve Yol Arkadaşım 2, Bayi Toplantısı ve Mutluyuz olmak üzere nitelikli filmlere imza attı. Yazıp başrolünde oynadığı bu filmlerin bazılarında kamera arkasına geçti Büyükak. Sıradan insanların bir şeyleri başarma çabasına ortak etti hep seyirciyi. Berhudar Bakır'da da, Şeref'te de, Namık'ta da ve son olarak Ferhat'ta da kendinden bir şeyler buldu seyirci, yakın geldi karakterler. "Ben bu adamlarla arkadaş olurum, aynı benim gibi "dedirtti... Her filmde de üstüne koyarak ilerledi. Şimdi Mutluyuz filminin devamıyla yine seyirciye gülmece vaat ediyor. Yasemin Sakallıoğlu ile başrolünde yer aldığı, yazdığı ve yönettiği 2023 yapımı Mutluyuz, Ferhat ile Aslı'nın sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra hayatlarını birleştirme kararı almalarıyla başlamıştı. Evliliklerinin ilk yıllarında yaşadıkları olaylar sonrasında ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla çift terapisi yapılan otele giden çiftin burada yaşadığı deneyimleri komik ve eğlenceli bir şekilde ele alan filmi keyifle izlemiştik. Özellikle oteldeki yalan makinesi sahnesi başta olmak üzere Ferhat'ın Aslı'nın kalbini kazanmak için düştüğü komik durumlar seyirciyi kahkaha krizine sokmuştu. 450 bini aşkın izleyiciye ulaşmayı başaran ilk film sonunda bir devam filmi gelmesi gerektiğini zaten biliyorduk. O mesaj verilmişti seyirciye. Nitekim tadı damağımızda kalan filmin devamı 3 yılık aranın ardından Mutluyuz mu? ismiyle vizyondaki yerini aldı. Açık söylemek gerekirse ismini ilk başta yadırgamıştım, neden "Mutlu muyuz?" değil de "Mutluyuz mu?" diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak, filmi izleyince isme takılmıyorsunuz, hatta üçüncüsü gelirse isminin "Hala mı Mutluyuz" ya da "İşte böyle Mutluyuz" şeklinde olması muhtemel gibi duruyor. Şaka bir yana, film yine bıraktığı yerden güldürmeye devam ediyor.







ANNE BABA OLMA ÇABASI

Filmde Aslı ile Ferhat'ın bu kez anne babalık sınavını izliyoruz. Hamilelik süreci ve doğumla birlikte güle oynaya başlayan filmde çiftimiz daha ilk beş dakikada soluğu mahkemede alıyor ve boşanıyorlar. Bir yıl sonraya atlayan hikâyede karşı dükkânlarda biri aşçı diğeri garson olarak çalışan çiftimiz, Güneş ismini verdikleri kızlarının okulda bayıldığı haberi alıyorlar. Öğretmeni Güneş'in anne ve babasının ayrı olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Aslı ile Ferhat da kızları Güneş için aralarını sıcak tutma kararı alıyorlar. Kızlarının isteği üzerine, hala birlikteymiş gibi davranarak, onu mutlu etmek için birlikte tatile çıkıyorlar. Bir hafta aynı odada ailece geçirecekleri tatil, başta yalnızca kısa süreli bir sahte mutluluk oyunu gibi gözükse de, zamanla ikisini de kaçtıkları gerçeklerle yüzleşmeye zorluyor. Birbirlerini kıskanıyorlar ama belli etmiyorlar. Aralarındaki sevginin baki olduğunu, aslında biraz çaba gösterseler gayet anlaşabilen bir çift olacaklarını anlıyoruz. Ancak evliliği sürdürmek gerçekten hiç de dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil. Hele anne baba olunca bu biraz daha zor hal alabiliyor. Ebeveynlik bambaşka bir konu. Sonuçta anne ve babalık sonradan öğrenilen, kimliği ehliyeti olmayan yüksek bir farkındalık durumu... Çocuk yapmak dünyanın en kolay işi olabilir ama o çocuğu büyütebilmek mesele. Anne baba sevgisinden mahrum kalmış çocukların yaşadığı zorlukları her gün sokakta, haberlerde görüyoruz. Film, bu noktada aile olmanın önemini kalın çizgilerle çiziyor.







Bu noktada Aslı'nın söylediği şu cümle, yalnızca filmin değil, günümüz evliliklerinin de özeti gibi duruyor: "Anne baba olmaya çalışırken karı koca olmayı unuttuk." İşte iflm, tam olarak bu unutkanlığın hikâyesini anlatıyor. Çünkü ebeveyn olunca artan sorumluluklar yapılan fedakârlıklar yük olabiliyor insana. Ve herkes de bunu kaldıramayabiliyor. Anne baba olmaya çalışırken karı koca olmayı unutmak, çoğu evlilikte yüksek sesle söylenmeyen ama derinden hissedilen bir gerçek. Film, aile olmanın kıymetini karı koca olmayı unutmadan, mutluluğu ertelemeden bilmek gerekir mesajını gayet güzel bir yerden veriyor. Bunu yaparken tabi iki başrolün yüksek performansına dayıyor sırtını. Sakallıoğlu ile Büyükak birbirlerini artık daha iyi tanımalarının etkisiyle müthiş bir paslaşma ortaya koyuyorlar. Zaten partner olarak birbirlerine çok yakıştırmıştım. Bu filmde Xavi ile Iniesta gibi gözü kapalı anlaşıyorlar adeta. Bu da seyirciye olumlu yansıyor. Her sahneleride ikna oluyorsunuz bu çifte... İlker Aksum ve Başak Parlak da onlara başarıyla eşlik ediyor. Sadece, Aksum'un karakteri belki biraz daha derinleştirilebilir, detaylandırılabilirdi.

İlk filmin reaksiyon alan kısımlarının yeniden bu filmde de karşımıza çıkması belki tekrara düşme gibi algılanabilir ama filmin dinamiğini yukarı çeken buluşlar olduğu için o kadar yadırganmıyor. Başta riskli gelen bazı tekrar sahneler ikinci filmde de çalışıyor. Seyirci ben bu çifti sevdim, ilişkilerinin dinamikleri, şakalaşmaları, anlaşmaları, yer yer salaklıkları hoşuma gitti diyerek yine Aslı ile Ferhat'ın bu yeni macerasına ortak olmak isteyecektir. Neticede, mutlu olmak bir tercihtir ve gülmek, salondan mutlu ayrılmak istiyorsanız Mutluyuz mu? pişman etmeyecek bir tercih...







ÖNE ÇIKAN FİLMLER

Kleber Mendonça Filho imzalı Gizli Ajan, askeri darbe altındaki 1977 Brezilya'sında geçen politik bir dram sunuyor. Brezilya'nın en tanınmış oyuncularından Wagner Moura'nın hayatı yaşarken hem oğluna kavuşmaya hem de peşindeki ajanlardan kurtulmaya çalışan teknoloji uzmanı Marcelo, karakterine hayat verdiği film Oscar adaylıklarıyla adından bahsettiriyor. 2025 Cannes En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, FIPRESCI Ödülü'nün yanı sıra iki Altın Küre ödülü kazanan film 98. Aakdemi Ödüllerinde En İyi Film, En İyi Yabancı Film, En İyi Erkek Oyuncu ve Oyuncu Seçimi Başarısı kategorilerinde yarışıyor. James Vanderbilt'in yönettiği Nürnberg, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Nürnberg Mahkemeleri'nin perde arkasına odaklanıyor. Amerikalı psikiyatrist Douglas Kelley, aralarında Hermann Göring'in de bulunduğu Nazi liderlerinin zihinsel durumlarını incelemekle görevlendirilir. Richard E. Grant, Russell Crowe ve Rami Malek'in yer aldığı film, suçun psikolojisini ve adalet kavramını çarpıcı bir tarihsel çerçevede ele alıyor. Hasan Doğan'ın yönettiği Cihangir Ceyhan, Eylül Ersöz ve Burcu Kara'nın başrolünde yer aldığı Fırtına Kız, törelere ve aile baskısına rağmen futbolcu olma hayalinden vazgeçmeyen Zeynep'in mücadelesini anlatıyor. Kırsal bir çevrede büyüyen genç kız, hem kendi sınırlarıyla hem de toplumun dayattığı engellerle yüzleşirken, hayallerinin peşinden gitmenin bedelini öğrenir.