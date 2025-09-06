Okul zili Yeşil Vatan için çalacak

Hepimizin ilkokul yıllarında kalbinde iz bırakan bir anısı vardır. Benimki, okul bahçesine diktiğimiz küçücük bir fidanla başladı. O fidan büyüdü, ağaç oldu; bizler de doğaya sevgiyle bağlı bireyler olduk. Şimdi MEB’in, Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare projesi, çocuklara aynı sevgiyi miras bırakmayı amaçlıyor

Beş kişilik her gruba bir fidan düştü. Öyle coşkuyla diktik ki o fidanı, okul bahçesinde bir bayram havası... Grubumda en sıkı arkadaşlarım vardı. Her sabah okula gelir gelmez sırayla fidanımızı sular, teneffüslerde onun yanına gidip etrafında şarkılar söylerdik. Yıllar yılları kovaladı o fidan büyüdü, ağaç oldu ve biz ilkokuldan mezun olacak yaşa geldik. Yıllarca görevimizi hiç aksatmadık, ağacımıza sevgiyle bağlı kaldık, anılarımızda hep o da oldu.

O ağaçlara karşı sorumluluk duyan arkadaşlarımın birçoğuyla hala görüşüyorum. Hepsi doğayı seven, çevreyi koruyan, vatana millete hayırlı bireyler oldular. Hepsi harika birer ebeveyn oldu. Çocuklarını da tabiata karşı saygı dolu büyüttüler.

Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın pazartesi tüm okullarda başlatacağı "Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare" projesini görünce aklıma hemen o yıllarım geldi ve gözlerim doldu.

Çünkü doğaya olan sevgi ve duyarlı bireyler yetiştirmek zor değil. Hepsi en olağan adımlarda saklı. Bir çocuğa bir fidan dikebilmeyi öğretmek de, ona o fidanı sulama disiplini kazandırabilmek de! Bir ağacı, bir canlıyı güzel anılarına dahil edebilmiş bir çocuğun büyüdüğünde orman yakabileceğini, doğaya zarar verebileceğine inanmıyorum. Yere çöp atmayıp, çöp kutusu bulana kadar onu elinde taşıyan güzel insanlar hep vardı ve çoğalarak devam etmesi gerekiyor.

ŞENLİKLER, ATÖLYELER VAR

MEB'in hazırladığı bu projeyi dikkatlice inceledim. Tematik takvim ve rehber, yalnızca okulda değil, evde ve çevrede de fark yaratmayı hedefliyor. Film gösterimleri, atölyeler, şenlikler, saha çalışmaları... Her etkinlik, çocukların hem öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlayacak şekilde planlanmış. Ve en önemlisi; aileleri de sürece katıyor. Çünkü öğrendiğini evde gören çocuk, o bilgiyi hayatının parçası haline getiriyor.

Bazen yetişkin olarak bizler unuturuz; küçük bir adım bile büyük fark yaratabilir. İşte bu proje, çocuklara sadece çevreyi korumayı öğretmiyor, onlara geleceğe dokunmanın değerini gösteriyor. Kuraklık, aşırı hava olayları, orman yangınları... Bunlar artık uzak felaketler değil; geleceğimizi etkileyen gerçekler. Ve çocuklarımıza bu farkındalığı kazandırmak, belki de onlara verebileceğimiz en kıymetli miras.

Bu yıl, her fidanla birlikte bir umut da büyüyecek. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz el ele vererek "Yeşil Vatan" idealini adım adım gerçeğe dönüştürecek. Kim bilir, belki de yarın bu minik eller, büyük bir değişimin tohumlarını atacak.



8 EYLÜL İLK DERS FİLM GÖSTERİMİ

• Okulların açıldığı ilk gün, ilk derste EBA'dan yayınlanacak olan, "Her Çocuk Bir Fidan" kısa filmi tüm okullarda izletilecek.

Eylül ayında, tüm ilkokul öğrencilerine fidan hediye edilerek dikim zamanına kadar bakımlarının yapılması sağlanacaktır.

• Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla, tüplü fidanlar temin edilerek sulanabilir alanlarda (okul bahçeleri, parklar vb.) dikim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

• Ağaç dikimlerinde coğrafi şartlar ve iklim koşulları dikkate alınacak.

• Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki orman okullarında, orman okulu bulunmayan illerde ise uygun doğal alanlarda öğrencilerle eğitim etkinlikleri yapılacaktır.

• Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tiyatro oyununun belirlenecek illerde sahnelenmesi için gereken koordinasyon sağlanacak.