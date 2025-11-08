Ara tatilde şehrin sahnesi çocukların

Ara tatilde Türkiye’nin dört bir yanında çocukları dopdolu etkinlikler bekliyor. Müzelerde, sanat merkezlerinde ve açık alanlarda minikler hem eğleniyor hem öğreniyor. Atölyeler, tiyatrolar ve bilim şenlikleriyle çocuklar keşfetmenin tadını çıkarıyor. Ara tatil etkinliklerinden bir seçki hazırladık

Ara tatil bugün başladı, şehirde kalan çocuklar için birbirinden yaratıcı etkinlikler hazırlandı. İstanbul'un müzeleri, kültür merkezleri ve çocuk mekanları, minik ziyaretçilerini sanat, bilim ve eğlence dolu programlarla karşılıyor. Heykelden çikolataya, dramadan müzik atölyelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede etkinliklerle çocuklar hem el becerilerini geliştiriyor hem de unutulmaz anılar biriktiriyor. Bizler de sizin için bir ara tatil rehberi hazırladık.







MİNİK SANATSEVERLER AKM'YE GİDECEK

Atatürk Kültür Merkezi'nin çocuklar için özel olarak tasarlanmış etkinlik alanı AKM Çocuk Sanat Merkezi, ara tatilde minik sanatseverleri birbirinden eğitici atölyelerle buluşturuyor. Drama, resim, dans ve müzikle dolu etkinliklerle minikler eğlenirken öğrenecek.

Hazine Masal Küçük Adımlar Hazinenin İzinde, Renkli Balonun Macerası Drama Atölyesi, Ormanda Yürüyüş Drama Atölyesi, Denizaltı Macerası Drama Atölyesi, Duygu Bulutları Drama Atölyesi, Gizemli Ada Drama Atölyesi, Kaybolan Zamanın Peşinde Drama Atölyesi, Uzayda Macera Drama Atölyesi, Duygular Tiyatrosu Drama Atölyesi bu etkinliklerden sadece bir kaçı...







HEYKEL DE VAR ÇİKOLATA DA

Galataport İstanbul, 8-16 Kasım tarihleri arasında çocuklar için kapsamlı bir etkinlik programı sunuyor. Ara tatil boyunca çocuklar, ebeveynleri ile katılabilecekleri birçok ücretsiz atölye ve etkinliğin keyfini çıkaracak. Atölyelerden bazıları aşağıdaki gibi:

11 Kasım, 10.30 – İstanbul Modern: Monokrom Resimler

12 Kasım, 11.00 – Pizza Atölyesi

13 Kasım, 10.30 – İstanbul Modern: Lirik mi Geometrik mi?

14 Kasım, 14.00 – Çikolata Atölyesi

15 Kasım, 15.00 – Heykel Atölyesi

16 Kasım, 11.00 & 14.00 – Arkki Atölyesi Rengarenk Lambam







MÜZE EĞİTİM DOLU

İstanbul Modern Sanat Müzesi, 7–10 yaş arası çocuklar, 11–14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşen bu program kapsamında müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumluyor ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölyelere katılıyor. Ara Tatil Sanat Okulu atölyeleri, müzenin koleksiyon sergisinde yer alan seçili yapıtların incelenmesiyle başlıyor. Ardından, atölyede sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, sanat çalışmaları üreterek programı tamamlıyor.

Atölyeler, pazartesi hariç hafta içi her gün ara tatil boyunca uygulanıyor. Katılımcılar, bu atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, sekiz farklı atölyenin en az dördüne katılanlara Ara Tatil Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor!







MİNİKA KASIMDA TÜRKİYE'Yİ DOLAŞIYOR

Minika, kasım ayında birçok farklı şehirde düzenlenecek etkinliklerle izleyicileriyle bir araya geliyor. Minika karakterlerinin yer aldığı bu özel buluşmalarda, sevilen çizgi dizilerin dünyası ziyaretçilere eğlenceli ve renkli anlar yaşatacak.

Su altının eğlenceli atmosferi Maceracı Yüzgeçler etkinlikleriyle Türkiye'nin farklı şehirlerine taşınıyor. Biba ve dostları, eğlenceli gösterileriyle katılımcılara keyifli bir deneyim sunacak. Yerli yapım çizgi dizi Bi' Adada Bi' Arada, Ankara'da izleyicilerle buluşarak adadaki dostluk dolu hikayeyi sahneye taşıyacak.

Renkli ve ilham veren karakterleriyle sevilen Neşeli Dünyam karakterleri ise Bursa'da şarkılar, danslar ve gösterilerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Minika, kasım ayı boyunca düzenlenecek bu etkinliklerle izleyicilerine eğlence, müzik ve dostluk dolu anlar sunmaya devam ediyor.



MACERACI YÜZGEÇLER

8-9 Kasım First Avenue AVM

8-9-10 Kasım MarkAntalya AVM

11-12-13 Kasım Isparta Meydan AVM

13-14-15-16 Kasım Kayseri Park AVM Bi' Adada Bi' Arada

8-16 Kasım Ankara Atlantis AVM Neşeli Dünyam

8-16 Kasım Bursa Downtown AVM







TARİHE YOLCULUK BAŞLIYOR

İstanbul'un kalbinde, Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi Defter-i Hakani Nezareti binasında konumlanan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, ziyaretçilerini Ayasofya'nın bin yedi yüz yıllık geçmişine doğru sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Müze, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan bu uzun tarihi immersif teknolojilerle sunuyor.

Dünyanın en iyi müzeleri arasında yer alan Efes Deneyim Müzesi de, antik dünyanın en görkemli şehirlerinden biri olan Efes'in büyüsünü ve geçmişini geleceğin teknolojisi ile buluşturuyor. Her iki müzede de ziyaretçiler, hikâyeleri Türkçe'de usta sanatçılar Selçuk Yöntem ve Gülen Karaman'ın sesinden dinleyerek tarihin içinde yolculuğa çıkıyor.

Efes Deneyim Müzesi ile Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, ara tatil ve Öğretmenler Günü döneminde ziyaretçilerini özel indirim uygulayacak.







BOĞAZ MANZARALI DENEYİM

Çocukların çok sevdiği ve saatlerini geçirdikleri çocuk ülkesi KidZania da, ara tatil için özel programlar hazırlamış.

8–16 Kasım tarihleri arasında, KidZania İstanbul'da sürecek "Bilim Şenliği" ile çocuklar hem eğlenirken öğrenecekleri hem de kendi meraklarının peşinden gidebilecekleri bir tatil geçirecek. Her gün şehir meydanında tatile özel etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar, sokak partisinde neşeyle dans edip sokak oyunları ile eğlencenin tadını çıkaracak.







MİNİKLERİN ÜLKESİNDE BİLİM VE EĞLENCE VAR

PERA'DA AÇIK ATÖLYE

Pera Müzesi, ara tatilde sanatı deneyimlemek ve üretmek isteyen herkesi bir araya getiriyor. 11–16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ücretsiz "Açık Atölye", müze koleksiyonları ve güncel sergilerden ilhamla katılımcılara kendi yaratıcılıklarını özgürce ifade edebilecekleri bir paylaşım ve üretim alanı sunuyor.