Çocuklar kalem-kağıdı yeniden keşfetti

Telefonlar hayatımızı kolaylaştırdı ama fark etmeden çocuklarımızın oyunlarını, dikkatini ve sosyal hayatını da elinden aldı. Şimdi Avrupa’da rüzgâr tersine dönüyor; dijital eğitimin öncülerinden Danimarka, tabletleri kaldırıp yeniden kâğıt ve kaleme dönüyor. Üstelik yasak sadece okullarla sınırlı değil, gençlik merkezleri ve spor kulüplerinde de telefonlara yer yok

Teknoloji son 20 yılda adım adım hepimizi kendine esir etti. Özellikle telefonların akıllılaşması bir nevi bizim aklımızı başımızdan aldı. Numaraları ezberlemez, rotaları aklımızda tutmaz, kalemi hayatımızdan çıkarır olduk. Çünkü tüm bunları ve daha fazlasını telefonlar bizim için yapıyordu. Teknoloji çağındaydık ve bunun nimetlerinden yararlanmalıydık.

OYUNLAR YOK OLDU

Bu teknolojiyi doğal olarak çocuklarımızı da ele geçirdi. Okullarda kağıt-kalem dönemi yerini akıllı tablet kullanımına bıraktı. Oyunlar dijital, muhabbetler sanal hale geldi. Ama zamanla teknolojinin hayatımızdan aldıkları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Kalemi bırakmak motor becerilerini geriletti. Yüz yüze iletişimin azalması insanlarda psikolojik sorunlara yol açtı. Çocuklar odalarından çıkmaz oldu. Okul bahçelerindeki çocuk sesleri yerini hareketsiz çocuklara bıraktı. Yan etkilerini çoğaltabiliriz. Çünkü saymakla bitmiyor...

KAĞIT-KALEM GERİ DÖNDÜ

Çocuklardaki bu olumsuz etkileri gören birçok ülke harekete geçiyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde bununla ilgi çok kesin adımlar atmaya hazırlanıyor. Danimarka'da öğrenciler, okula girdiklerinde telefonlarını kilitli kutulara atıyorlar. Çünkü ülkede okullarda cep telefonu ve tablet kullanımı yasaklandı. Son 10 senedir Danimarka'da eğitim tamamen dijitaldi. Ama bunun öğrencilere iyi gelmediğini deneyimleyen Danimarka, kağıt-kalemle eğitime geri döndü. Bu dönüşte çocuklar önce derse odaklanmakta zorlanmış. Çünkü eskiden ders sırasında başka bir uygulama açıp onunla ilgileniyorlarmış. Şimdi önlerindeki ekran kalkınca odaklanma problemi yaşamışlar.

GENÇLİK MERKEZLERİNDE DE YASAK

Üstelik Danimarka'da, telefonlar sadece okullarda değil tüm gençlik merkezleri ve spor kulüplerinde de yasak. Çocuklar spor yaparken sadece ona odaklanıyor. Kütüphanede kitap okurken dikkatlerini bozacak bir etken olmuyor. Üstelik çocuk ve gençler bu uygulamadan memnun olduklarını söylüyorlar. Başarılarının arttığının farkındalar... Daha da önemlisi bir çoğu hayatın tadına vardığını ve telefonsuz zamanın onları daha çok mutlu ettiğini belirtiyor.

Danimarka eğitimde dijitalleşmenin öncü ülkesiydi. Böyle radikal bir değişime gitmesinin sebebi Çocuk Refahı Komisyonu'nun araştırmaların çıkan veriler oldu. Bu verilere göre, 13-18 yaş aralığındaki gençler, telefonda ortalama 5 buçuk saat harcıyordu ve hayattan dağil sanal dünyadan tat almaya başlabışlardı. Dünyanın en mutlu ülkesi olmakla gurur duyan Danimarka, telefonun mutlu olmayı da engellediğini gördü. Yasaklarla iletişimin artmasını ve herkesin daha fazla dışarı çıkarak sosyalleşmesini istiyor.

AVRUPA DA İSTİYOR

Danimarka'nın bu tutumu başka ülkelere de ilham oldu. İsveç, Norveç, Almanya, Polonya ve Hollanda başta olmak üzere birçok ülke de aynı yasağı getirmeye hazırlanıyor. Yani dijital dönem yerini analog döneme bırakacak gibi duruyor. Avrupa, akıllı ekranların oluşturduğu toplumsal ve psikolojik zararları da böylelikle engellemek istiyor. Ne dersiniz, Türkiye'de de eğitimde böyle sınırları belirlenmiş bir telefon yasağına geçsek iyi olmaz mı?



