Yaz yaklaşırken yağ yakımını hızlandır kas dokunu koru

Bayram sonrası kilo alarak dönenler kimler? İlk parmağı ben kaldırıyorum. Okulların tatili, bayram tatili ve gündüzün uzamasıyla yenen uzun akşam yemekleri maalesef vücudun yağ depolanmasını da hızlandırdı. Bayram ve okul tatili sırasında kilo alanlar ve bir türlü zayıflayamıyorum bir motivasyona ihtiyacım var diyenler için 4 günlük gibi kısa sürede maksimum kilo verdiren düşük kalorili dengeli diyetimi paylaşıyorum. Diyetimde ne besinler ne de öğünlerin değiştirilmesi yasak. Bu mucize etkili zayıflama programımı uygularken öğünleri asla atlamamak diğer önemli kural. Öğünleri sizlere önerdiğim zaman diliminde yemeniz çok değerli. Bu diyet sürecinde ana ve ara öğünlerde öğünle beraber 2 büyük bardak su içmelisiniz. Ve gün boyunca 6 bardak siyah çay, 4 fincan kahve, 2 şişe maden suyu içebilirsiniz. Her gün gün boyunca 15 bin adım atmalı yapabilenler ise en az 60 dakika yürüyüş ile egzersiz planı uygulamalıdır. Böylece 4 günde ödemi atar yağ yakımını hızlandırır ve kas dokunuzu korursunuz.



DOĞAL BESİNLERİN SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI



1 NATUREL SIZMA ZEYTINYAĞI: Tekli doymamış yağ asidi ve polifenolleri içeren zeytinyağını yemek pişirmede ve salatalara kullandığınızda endotel fonksiyon iyileşir, oksidatif stres azalır. Ve böylece LDL kolseterol düşerken HDL artar, antiinflamatuvar etki maksimuma ulaşır. Bol zeytinyağı sağlıktır.

2 BUĞDAY, BULGUR, ÇAVDAR, YULAF: Diyet lifleri, B vitaminleri ve magnezyum zengini rafinasyona uğramamış tahıllar glikozun emilimini azaltır, insülin duyarlılığını arttırarak pankreas langerhans odacıklarının harabiyetini önleyerek kan şekeri regülasyonu sağlar. Serbest radikallerin süpürülmesini tetikler ve bağışıklık sistemini yükseltir. Bağırsak mikrobiyotasını zenginleştirir, tip2 diyabet riskini azaltır. Ana öğünlerde sağlıklı protein içeren besinlerin yanına porsiyon kontrollü tahıl tüketiminden korkmayın.

3 TAZE MEYVE VE SEBZELER: Mevsime uygun taze sebzeler, taze meyveler her gün düzenli yendiğinde A, C, K vitaminleri, birçok farklı antioksidanlar ve diyet lifleri sayesinde kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır, serbest radikallerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bol taze sebze ve taze otlar, yeterince taze meyveler beslenmede her gün olmalı.



4 KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR: Ara öğünlerde kuruyemiş ve tohumları tercih etmek sağlıklı yağlar, bitkisel protein desteği sağlar, bitkisel demir ve magnezyum açısından bedenimize destektir. Bağırsak sağlığını iyileştirir bu besinler. Haftada en az 4 kere beslenmeye eklemek sağlık iksiri etkilidir.

Kan şekerini düşürür., kan lipit metabolizmasını düzenler ve inflamasyonu da azaltır.

5 BAKLAGİLLER: Doğanın en iyi besini olan baklagiller bitkisel protein, folik asit ve bitkisel demir deposudur. Sıkça yemek yaralıdır. Kas onarımını destekleyen kan basıncını düşüren baklagiller bağırsaklardaki metal birikimini temizler. Nitrit oksit üretimini arttırır ve sodyum kaybını azaltır baklagiller.

6 BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ: Omega 3, hayvansal protein, iyot, selenyum kaynağı olan denzi ürünleri haftada 2,3,4 kere yemek hücresel yenilenmeyi sağlar, trigliserit üretimini düşürür, beyin, kalp ve sinir sistemini korur. Nörolojik ve otoimmün sistem hastalıklarına kalkan olur. Deniz balıklarından vazgeçmeyin.



7 BAHARATLAR: Geleneksel, yöresel baharatlarımız olan sumaktan pul bibere karabiberden kimyona tüm çeşitleri antioksidan ve polifenol içerir.

İnflamatuvar sitokinleri modüle eden baharatlar detoksifikasyonu arttırır. İnflamasyondan bizi korur ve tüm hücresel yenilenmeyi destekler. Baharatları bolca etlere, salataya, çorba ve tüm yemeklerde kullanın.

8 TAM YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİ: Kalsiyum ve probiyotik kaynağı olan süt ve süt ürünlerini yeterince tüketim kalsiyumun emilimini arttırır ve kemik sağlığını korur, bağırsakta faydalı bakteri artışını sağlayarak mikrobiyotamızı zenginleştirir. Kolon kanserinden korur. Fermente süt ürünleri sağlık için eşsiz besinlerdir.

9 YUMURTA: Yüksek kaliteli esansiyel amino asit, kolin ve lutein deposu olan yumurta vücudun protein ihtiyacını karşılar, tüm doku-organ onarımını sağlar, yeni sinir hücreleri sentezini arttırır.

Kas yıpranmasını engeller, göz ve nörolojik sağlığı iyileştirir.

1,2 yumurta her gün idealdir., sağlıklıdır.

10 SU, KAHVE, ÇAY: Elektrolit dengesi, böbrek fonksiyonları ve dolaşım sistemi için elzem olan bu içecekler yeterli tüketildiğinde bağışıklık sisteminden kalp sağlığına sindirim sisteminden beyin sağlığına kadar bizi iyileştirir. Günde 6-8 su bardağı su, 2 küçük şişe doğal maden suyu, 6 bardak çay ve 3 fincan kahve mükemmel sağlık için ideal sıvı desteği sağlar.



4 GÜNDE HIZLI ZAYIFLATAN DİYET LİSTESİ

Uyanır uyanmaz ılık suya biraz limon suyu ve 1 tatlı kaşığı yüksek polifenollü natürel sızma zeytinyağı karıştırıp yavaşça içiyorsunuz. Böylece detoksifikasyonu vücudumuzda sabah sabah aktifleştirmiş oluyoruz. İçenler sabah aç karnına kahvelerini de içebilir.

KAHVALTI

08:00-09:00 arasında yapılmalı



2 adet haşlanmış yumurta

¼ orta boy portakal

Domates, salatalık, biber, maydanoz



ÖĞLE

13:00-14:00 arasında olmalı

4 adet kırmızı et, tavuk veya hindi etinden hazırlanmış ev yapımı köfte

Çeyrek avokado

1 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı eklenmiş mevsim salatası



İKİNDİ

16:00-17:00 arasında yenmeli

4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 4 yemek kaşığı nar, 10 adet çiğ badem eklenmiş yoğurt kasesi

1 fincan yeşil çay



AKŞAM

20:00-21:00 arasında yapılmalı



1 kase baklagil yemeği yanına pancarlı, süzme yoğurtlu cacık akşam öğününde tüketebilirsiniz. (Tarifini bırkıyorum)



SİRKE ÖDEMİ GİDERMEZ

Sirke üretimi, mayalar tarafından fermente edilebilir şekerlerin anaerobik şartlarda etanole dönüştürülmesi ve ikinci aşamada etanolün aerobik şartlarda asetik asit bakterileri tarafından kullanılarak asetik asit üretilmesi aşamalarını içermektedir. Sirke ticari olarak yavaş, hızlı ve derin kültür yöntemleri olmak üzere 3 metod kullanılarak üretilmektedir. Kalite açısından yavaş yöntem ile sirke üretimi daha değerlidir. Biz ülkemizde yaygın olarak üzüm ve elma sirkesini üretip kullansak bile dünyanın değişik ülkelerinde farklı hammaddelerden üretilen farklı sirke çeşitleri bulunmaktadır. İlk olarak şu bilgiyi netleştirelim. Hiçbir sirke ödem çözmeye yardımcı olmaz.

Özel olarak ödem atar şeklinde önerilen sirkeler maalesef ödemi gidermez. Doğal sirkelerin yerini sirke haplarının aldığını gösteren bilimsel kanıt bugüne kadar gösterilmemiştir. Doğal sirkenin asetik asit veya laktik asit bakterileri uzun fermentasyon sonucu çok daha yüksek dozdadır. Doğal sirke kullanımının sağlığa faydası etkindir. Böylece şişkinlik ve hazımsızlığı önleyebildiği bildirilmektedir. Elma sirkesi tüketiminin ideal yolu salataya ekleyerek olmalıdır. Suyla seyreltilmeden içilmemelidir. Ve içilecekse kesinlikle aç değil öğün sonrası dediğim gibi su ile seyreltilerek içilmelidir. Seyreltmeden içilen sirke; diş minesinde erozyona, yemek borusu iç yüzeyinde tahrişe, reflüye, mide yanmasına, bulantıya neden olabileceği unutulmamalıdır. İdeal miktar günde 2-3 yemek kaşığını güne bölerek suyla seyrelterek içmek gerekmektedir. 1 su bardağı ılık suya 1 yemek kaşığını geçmeyecek şekilde içim sağlanmalıdır.



PANCARLI, SÜZME YOĞURTLU CACIK

1 adet taze pancarı rendeleyin, 1 küçük diş ezilmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı yüksek polifenollü sızma zeytinyağı, 4 yemek kaşığı süzme yoğurdu iyice karıştırıp gerekirse çok az su ile açın. Ve içine biraz dereotu kıyın ve 1 avuç bıçak yardımıyla kıyılmış cevizi de ekleyin. Güzelce tüm malzemeleri harmanlayıp gece hücre yenilenmesini ve kanserli hücrelerin ölmesini hızlandıran detoks cacığını bir öğün olarak afiyet ile yiyin.