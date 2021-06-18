Mart ayında Naci Ağbal görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu geldiğinden bu yana piyasada niyet okuma seansları yapılıyor. Göreve gelir gelmez gazete köşesinde yazdıklarından çıkarımda bulunmaya çalıştılar. Piyasada dedikodunun bini bir paraydı. Ne dediler, hatırlayın. Yeni başkanın gelir gelmez olağanüstü toplantıyla faizleri indireceğini iddia ettiler. Merkez Bankası zamanında toplanacağını belirtip, Para Politikası Kurulu'nu 15 Nisan'da yaptı. Ağbal'ın 'giderayak' (!) yaptığı 2 puanlık artırımdan sonra yüzde 19'a çıkan faiz o toplantıda sabit tutuldu. Sonra "Tabii Merkez Bankası koltuğuna oturunca piyasa gerçeklerinden kopmadı" demeye başladılar, akıllarınca…

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