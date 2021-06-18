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DİLEK GÜNGÖR
18 Haziran 2021, Cuma DİLEK GÜNGÖR

Niyet okumayı bırakın…

Mart ayında görevden alınıp yerine geldiğinden bu yana piyasada niyet okuma seansları yapılıyor. Göreve gelir gelmez gazete köşesinde yazdıklarından çıkarımda bulunmaya çalıştılar. Piyasada dedikodunun bini bir paraydı. Ne dediler, hatırlayın. Yeni başkanın gelir gelmez olağanüstü toplantıyla faizleri indireceğini iddia ettiler. Merkez Bankası zamanında toplanacağını belirtip, Para Politikası Kurulu'nu 15 Nisan'da yaptı. Ağbal'ın 'giderayak' (!) yaptığı 2 puanlık artırımdan sonra yüzde 19'a çıkan faiz o toplantıda sabit tutuldu. Sonra "Tabii koltuğuna oturunca piyasa gerçeklerinden kopmadı" demeye başladılar, akıllarınca…

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Daha sonra 6 Mayıs'taki Para Politikası Kurulu Toplantısı oldu. Hatırlayın, o zaman da toplantı sonrası yapılan metinde "para politikasında mevcut duruş sürdürülecektir" ifadesine taktılar. Başladılar tevzirata… "Vay efendim, neden 'sıkı' kelimesi çıktı" dediler.
O toplantıdan sonra geçen zamanda aslında Başkan Kavcıoğlu 'sıkı duruş'un korunacağı mesajını sürekli tekrarladı. Yatırımcı toplantılarında buna vurgu yaptı, 'nu açıklarken mesajlar verdi. Hatta iki hafta önce çıkıp, piyasadaki erken gevşeme beklentisinin kalkması gerektiğini söyledi.
Fakat piyasa aktörleri kendi kurdukları senaryoya inanmayı seçtikleri için Başkan Kavcıoğlu'nun mesajlarına kulak tıkadılar.
Dünkü toplantıda faiz yine sabit tutuldu. Kurulu Toplantısı sonrasında kamuoyuna duyurulan metne 'mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir' ifadesi konuldu. Bu sefer de 'Gerektiğinde ilave sıkılaştırma yapılacaktır' ifadesinin olmadığını belirtip, eleştirmeye başladılar.
Hakikaten anlaşılır gibi değil…
Merkez Bankası'nın gerektiğinde faiz artırımı yapması için o ifadenin varlığı çok mu önemli?
Bence önemli olan gerektiğinde faizi artırabilmek, gerektiğinde de beklemeden düşürebilmektir. Yani proaktif olabilmektir. Geçmişte faiz artırımı ve faiz indirimi kararlarındaki gecikmenin faturasını hep beraber ödedik.
Dolayısıyla, metindeki ifadelerden daha çok Merkez Bankası'nın enflasyon ve döviz kurları karşısında hareket kabiliyeti önemlidir.

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