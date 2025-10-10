ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi, dünya merkez bankalarının altın talebi, Trump'ın tarifeleri, jeopolitik riskler, ABD'de hükümetin kapanması altın fiyatını son bir yılda rekora çıkardı. Altın 46 yılın en yüksek değer artışını yaşadı. Önceki gün tarihinde ilk kez altının onsu 4 bin doları aştı.

Dün dünyada fiyat bir miktar gerilese de Türkiye'de piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'da yerinde saydı. Hatta makas öyle bir açıldı ki… Kapalıçarşı'da kuyumcular sattığı malı aynı fiyattan tedarik edemeyince ya alış-satış arasındaki farkı 500-1.000 TL'ye çıkardı ya da satışa ara verdi. Hal böyle olunca, fısıltı gazetesi de işlemeye başladı.

Deniliyor ki, altın şirketlerine yapılan operasyonlar nedeniyle tedarik süreçleri aksadı, buna fiziki altına yönelik yüzde 300'e varan talep artışları da eklenince çarşıda altın stokları eridi. Malumunuz, bir süredir Kapalıçarşı'yı kara paranın merkez üssü haline getirenlere karşı savaş açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dört koldan soruşturmalar başlattı. Şubatta foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan, buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktaran, paranın izini kaybettirmek için trafik yürüten, içlerinde Kapalıçarşı yöneticilerinin de bulunduğu 50 küsür kişiye operasyon yaptı. Yaz aylarında ülkeye kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. Tarihi Çarşı'nın adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında da geçti. Hatırlayın, savcılık kaynaklarına göre, "SİSTEM" adı verilen organize yapı aracılığıyla toplanan milyonlarca lira, Kapalıçarşı'daki döviz büroları ve kripto paralar üzerinden yurtdışına çıkarıldı. En son gram altın piyasasında tekel konumunda olan, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve ilişkili şirketlerine operasyon düzenlendi. İAR'ın hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şimdi akla şu soru geliyor?

Esasında bir süredir Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarının spot piyasadan yüksek seyretmesi "yeni normal" haline gelmişti. Uzmanlar kota uygulamasının gevşetilmesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması durumunda fiyat makasının azalacağını söylüyordu. Şimdi neden bu makas tarihi seviyelere çıktı? Acaba altın piyasasını operasyonlar bahanesiyle Türkiye'de manipüle etmeye çalışanlar mı var?