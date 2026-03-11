Türkiye’nin şehircilik tecrübesi dünya sahnesinde

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’e Türkiye güçlü şehircilik tecrübesiyle damga vurdu. Kamu ve özel sektör katılımlı Türkiye çadırı ziyaretçi akınına uğrarken, uluslararası işbirlikleri masaya yatırıldı

Dünyanın en büyük gayrimenkul yatırım platformlarından biri olan ve bu yıl 36. kez düzenlenen MIPIM'de Türkiye; güçlü kamu koordinasyonu, büyük ölçekli üretim kapasitesi ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuyla yerini aldı. Fuarda 250 metrekarelik Türkiye çadırında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, İller Bankası A.Ş. (İlbank), Emlak Konut Global, EKA Asansör, EKA Enerji ve Teknoloji, GYODER, Mesa projelerini dünyaya sergiledi. Emlak Konut GYO, bu yıl MIPIM'e Suudi Arabistan'da hayata geçirecekleri Hayat Mekke ile birlikte toplam 32 projeyle katılım sağladı. Kalyon İnşaat'ın Beykoz'da bulunan İon Projesi de fuarda kurulan çadırda yatırımcılara tanıtıldı.

FIRSATLAR VAR

Türkiye çadırının açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye'nin fuara 2013'ten bu yana katılım sağladığını belirterek, "Burası sadece konut projelerinin tanıtıldığı bir yer değil. Aynı zamanda dünyayla entegre olmak ve ülkemizdeki yatırım projelerini tanıtmak için de fırsat sunuyor" dedi. Emlak Konut GYO'nun Suudi Arabistan'daki Hayat Mekke projesinin temellerinin de MIPIM'de atıldığını hatırlatan Bulut, "Hedefi sürdürülebilir şehirler oluşturmak olan ülkemizde, yatırımcılar için büyük fırsatlar var" diye konuştu.

UMMAN İLE BULUŞMA

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, MIPIM 2026'ya yalnızca bir şirket olarak değil, Türkiye'nin şehircilik birikiminin ve üretim kapasitesinin temsilcilerinden biri olarak hazırlandıklarını söyledi. MIPIM'in network fuarı olduğunu söyleyen Yılmaz, "İlk görüşmeyi Umman'la yaptık. Umman'ın devlet konut şirketiyle karşılıklı yatırımları konuştuk. Emlak Konut GYO hızlı ve kaliteli iş yapma başarıyla küresel bir oyuncu haline geliyor. Avrupa, ABD, Körfez ülkeleri gibi birçok bölgeden bizimle görüşmek isteyen yatırımcılar var. İş yapabilme kapasitemiz dünyada kabul görüyor. Hayat Mekke projemiz devam ediyor. Hollanda ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkede proje fizibilitesi, araştırmalar ve değerlendirmeler yapıyoruz. Fakat bunlar sadece niyet aşamasında, ön fizibiliteleri yaptığımız adımlar... Henüz somutlaşmadı. Emlak Konut GYO'yu dünyada küresel oyuncu yapmak istiyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz" şeklinde konuştu.

EKA'DA YERLİLİK YÜZDE 96

Emlak Konut GYO'nun iştiraki asansör üretim şirketi EKA'nın da fuarda tanıtıldığını anlatan Yılmaz, "EKA sadece Türkiye'de asansör pazarını domine eden bir firma değil, aynı zamanda küresel bir oyuncu haline getirmek istiyoruz. Emlak Konut GYO'nun gittiği her yerde EKA da olacak. Şu anda yerlilik yüzde 96'nın üzerinde. Hızlı bir büyüme potansiyeli var. Bölge oyuncularıyla ortaklıklar da yapılabilir. Şu anda sadece konut projelerinde değil aynı zamanda metro istasyonları, şehir hastaneleri gibi kamusal alanlarda da EKA kullanılmaya başlandı" dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yılmaz, EKA Teknoloji bünyesinde enerji alanında faaliyet gösterecek bir şirket kurduklarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını gündemlerine aldıklarını söyledi. Yılmaz, şunları anlattı: "Bu şirketi, ana şarj istasyonlarını sürdürülebilir bir şekilde işletmek amacıyla kurduk. Kısa sürede şarj istasyonu şirketleri arasında soket sayısında altıncı sıraya yükseldik. Bu yıl hızlı şarj altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımlarını da değerlendirmeye alacağız. Daha önceki projelerimizde olduğu gibi yeni projelerimizde de yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalarımız olacak." Yılmaz ayrıca, bu yıl da 2025'te olduğu gibi gelir paylaşımı modeline dayalı projelere ağırlık vereceklerini belirterek, farklı gelir gruplarına yönelik finansal çözümler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Piyasa koşullarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Yılmaz, ulaşılabilir gayrimenkul finansman modellerini devreye almaya devam edeceklerini söyledi.



OFİS AÇARAK YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK

Yenilikçi gayrimenkul yatırım modelleriyle öne çıkan arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Türkiye'de sergiledikleri başarılı performansı Avrupa'ya taşıdıklarının altını çizdi. Hedeflerinin hem AB ülkelerinde proje satışı gerçekleştirmek hem de proje geliştirmek olduğunu belirten Öztürk, "Yurt dışına konut ihracatı, yıllardır göz ardı ediliyor. Çünkü gayrimenkul geliştiricileri, bunu aracılar yoluyla yapıyor. Biz bu süreci, kendi ofisimizi açarak gerçekleştirme kararı aldık" dedi.





DEPREM İLLERİNİN ALTYAPISI HAZIRLANIYOR

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, deprem bölgesindeki illerin altyapılarının tamamen yenilendiğini belirterek, "Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası gibi uluslararası 7 kuruluştan 1.8 milyar dolar finansman sağladık. AFAD'ın da katkısıyla deprem bölgesindeki illerin tamamında altyapı yenilenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yıl sonunda altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Hatay ve Osmaniye'de başladık. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı ihale edildi. Deprem sonrası sadece üst yapı değil şehirlerin tamamen altyapılarını da sıfırdan inşa ediyoruz" açıklamasında bulundu.



TÜRKİYE ÇADIRI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye, MIPIM'de kurulan çadırda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, İller Bankası A.Ş. (İlbank), Emlak Konut Global, EKA Asansör, EKA Enerji ve Teknoloji, GYODER, Mesa ve sektör temsilcileriyle güçlü bir katılım sağladı. Fuarın açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Ömer Bulut ve Burak Demiralp ile Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ertan Keleş ve Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz da katıldı.



SABAH'TAN FUARA ÖZEL GAZETE

SABAH Gazetesi dünyanın en büyük gayrimenkul fuarına özel gazete hazırladı. Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet ve Reklam Grup Koordinatörü Serap Özdemir de fuarda Türkiye çadırında yatırımcılarla bir araya geldi.