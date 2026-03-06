THY, güçlü bilançosuyla Borsa İstanbul’da en fazla kâr eden şirket oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, 10 yıl sonra filonun bin uçağa ulaşacağını belirterek, “2036’da dünyada 3 ya da 4’üncü sıraya yükseleceğiz” dedi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) borsanın yıldızı oldu. Şirketin 2025 net kârı yüzde 4.2 artarak 118.2 milyar liraya çıktı. Borsa İstanbul'da en fazla kâr eden şirket oldu. Satış gelirlerini yüzde 28.2 artırarak 955.5 milyara çıkaran THY'nin aktif büyüklüğü yüzde 42.7'lik artışla 2 trilyon liraya ulaştı. THY, yüzde 34 artırarak 911.2 milyara çıkardığı öz sermayesi ile de borsanın en güçlü şirketi oldu.

Önceki gün iftarda gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bugün yolcu ve kargo dahil 531 uçaklık filo ile 132 ülkede 356 noktaya uçan şirketin, 2028'de uçak sayısının 600'e, 2031'de 700'e, 2033'te 800'e, 2036'da ise 1.000'e ulaşacağını söyledi.

İLK ÜÇ HAVAYOLUNDAN BİRİ

Bu yıl THY ve AJet filosuna 79 yeni uçağın katılacağını belirten Bolat, uçak sayısı bakımından dünyada şu anda 9'uncu olan THY'nin, 2036'da 3 ya da 4'üncü sıraya yükseleceğini belirtti. AJet'in şu anda 83 uçağı olduğunu ve bu yıl sisteme girecek uçak sayısının buna yakın olduğunu belirten Bolat, "Bu yıl sisteme girecek uçaklar Airbus ve Boeing'e sipariş ettiğimiz uçaklar değil. İhalelerle kiralık bulduğumuz uçaklar. 72 tanesi böyle. Ortalama kiralama maliyeti uçak değerinin yüzde 10'u" dedi.

5 YILDA 20 MİLYAR $ YATIRIM

Toplam gelirin 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 6, yolcu gelirinin yüzde 7 arttığına işaret eden Bolat, "Yolcu gelirimiz 19.8 milyar dolar, kargo gelirimiz ise 3.4 milyar dolar oldu. 2025'te jeopolitik gerilimler (12 gün savaşları gibi) oldu, üreticilerdeki teslimat sıkıntıları devam etti. Aynı zamanda üreticilerin gecikmesi nedeniyle motor sıkıntıları sürüyor. Şimdi de iniş takımlarının yedek parçalarının temininde sıkıntılar var. Buna rağmen 2025 yılında 2.2 milyar dolar kâr ettik. Geçen yıl 6 milyar dolarlık yatırım yaptık. Son 5 yılda yatırımımız 20 milyar dolara ulaştı. 12 yıl aradan sonra 2025'te 225 milyon dolarlık temettü ödemesi yaptık" açıklaması yaptı.

2026'DA 100 MİLYON YOLCU

Ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan da bahseden Bolat, "Geçen yıl 100 bin istihdamı geçtik. 2018'le kıyasladığımızda istihdamda yüzde 70'lik artış var. 10 milyar dolar olan ihracat gelirimiz bugün 19 milyar dolara çıktı. Ülkemizde kalan döviz 9.1 milyar dolara yükseldi. 2025'te taşıdığımız 92.6 milyon yolcu sayısının 100 milyona çıkmasını bekliyoruz. Kargoda ise 2.3 milyon tonluk taşıma ve gelirlerde artış bekliyoruz" dedi. Şirketin 2025'te çalışan sayısı 100 bini geçti. Bu rakam 2028'de 110 bine, 2033'te 150 bine çıkacak. THY'nin ülkeye net döviz getirisi de 2033'te 20 milyar doları bulacak.

İRLANDA'DA ŞİRKET KURACAK

Uçuş başına 4.900 dolar civarında kâr elde edildiğine dikkat çeken Bolat, "Geniş gövdeli bir uçak ayda 400-450 saat uçuyor. Ortalama menzil 2.300 km. Uçağı kiraya verenler bizden daha çok kazanıyor. 531 uçağın 170'i kendi mülkiyetimizde. Biz operasyonu bıraksak ve tüm uçaklarımızı alt kiralama ile kiraya versek 2.2 milyar dolarlık kârı sağlayabiliyoruz" dedi. Bolat, ellerindeki kullanılmayan uçakların değerlendirilmesi için İrlanda'da bir kiralama şirketi kurabileceklerini de söyledi.

İLK 10'DA YER ALAN HAVAYOLLARI

ŞİRKET UÇAK SAYISI

1- United Airlines 1.088

2- American Airlines 1.126

3- Delta Airlines 1.021

4- Southwest Airlines 824

5- China Southern Airlines 699

6- China Eastern Airlines 655

7- SkyWest Airlines 587

8- Air China 546

9- TÜRK HAVA YOLLARI 531

10- IndiGo 447



2026'DA AÇILACAK HATLAR

Tiran

Erivan

Londra (STN)

Timişoara

Monrovia

Bissau

Urumçi

Chengdu

PETROL MALİYETİ AYLIK 70 MİLYON DOLAR

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasından sonra bölgede artan gerilimle yükselen petrol fiyatlarının THY'yi nasıl etkileyeceğine ilişkin soruya Bolat, şu yanıtı verdi: "Geçmişteki tecrübelerimize baktığımızda yolcular ne olursa olsun uçuyor. Bir bölgede talep düşse de diğer bölgelerde uçuşlar sürüyor. Tüm havayolu şirketleri aynı gemide olduğu için yakıt fiyatları tüm biletlere yansıyacak. Her sene krizlerin olduğu bir coğrafyadayız. Buna rağmen geçen yıl turizmde artış oldu. Günün sonunda çok etkilenmeyiz." THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de saldırılar başlar başlamaz füzelerin geçme riskine karşı İran, Irak, Suriye, Lübnan hattını kapattıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bugüne kadar 440 sefer iptal edildi. Hatları 6 Mart'ta kadar kapattık ama savaşın seyrini kimse tahmin edemiyor. Kısa vadede ateşkes olmazsa sıkıntı. Bugün itibarıyla Umman ve Suudi Arabistan'a uçuyoruz. Uçuşların kapalı olduğu bölgedeki yolcu sayımızın toplam içindeki payı yüzde 8. Emirates ve Qatar Airways uçuşlarını kapatınca bizde kısa süreli bir talep yoğunluğu oluştu." THY Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şeker de petrol fiyatlarında 2026 yılı için öngörülerinin 65 dolar olduğunu hatırlatarak, "Şu anda 80 doların üzerine çıktı. 78-80 dolar bandında dengelenirse aylık 70-80 milyon dolarlık maliyet etkisi olabilir" diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ TURİSTE % 15 İNDİRİM

Bolat, Avrupalı turistler için hazırladıkları kampanyayı da anlattı. Şirket, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve İsveç dahil olmak üzere 8 ülkeden Türkiye'ye gelecek 65 yaş üstü yolculara yüzde 15 indirim yapacak. İlk uygulama Almanya'da başladı. Bolat, "AJet de 1 Haziran-31 Ekim arasında Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlara indirim yapacak. 5 kişilik ailenin 1 bileti bedavaya gelecek" dedi.

KABİNDE 5 YILDIZ

NET tavsiye skorunun (NTS) hızla arttığına işaret eden Ahmet Bolat, "Yani bizle uçan yolcunun bizle uçmayı başkalarına ne kadar tavsiye ettiğini ölçtük. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ortalaması 30 seviyesinde. Biz bu skoru 18 puan art-ı rarak 34'ten 52'ye çıkardık" diye konuştu. Bolat'ın verdiği bilgiye göre, THY'nin geçen yıl dünyadaki pazar payı yolcuda yüzde 3.4'ten yüzde 3.5'e çıktı. Şirket, arz edilen koltuk kilometrede (AKK) 3'üncü sırada. Kargoda yüzde 5.7 olan pazar payı yüzde 6.1'e çıktı. Yine kargoda da dünyada ilk 3'te bulunuyor. Zamanında kalkışta dünyada ilk 10'da olduklarını söyleyen Bolat, "THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 80'e çıktı. Her 100 uçuşumuzun 80'i zamanında yapılmış. AJet'te bu oran yüzde 76.7. Avrupa ortalaması ise yüzde 70.1" dedi. THY dış hatlarda alakart restoranı devreye alacak. İç hatlarda ise CIP salonu büyüyecek.