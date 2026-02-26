Milli petrol şirketine dev talep

Türkiye’nin milli şirketi TPAO uluslararası yatırımcılardan tam not aldı. Şirketin ilk sukuk ihracına 7 kattan fazla talep geldi. 1 milyar $’lık sukuk ihracı Türkiye’nin şirket bazında en büyük ihraçları arasına girdi

Türkiye'nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü. TPAO'nun iştiraki TPAO Varlık Kiralama'nın 5 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracına 5.5 milyar dolar talep geldi. Uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen sukuk ihracında getiri yüzde 6.30 oranıyla sonuçlandırıldı.

7 KATTAN FAZLA TALEP

TPAO'nun sukuk işleminin yürütücülüğünü Emirates NBD Capital, KFH Capital ve Standard Chartered Bank üstlendi. İhraçta ilk getiri beklentisi yaklaşık yüzde 6.875 seviyesindeydi. Yoğun taleple nihai getiri yüzde 6.30 oldu. TPAO ilk sukuk ihracını 750 milyon dolar olarak planlıyordu. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle ihraç miktarı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. TPAO yetkilileri, Londra, Abu Dabi ve Dubai'de yatırımcılarla yapılan görüşmelerde şirketin finansal görünümünü ve büyük projelerini tanıtmıştı. 3 merkezde 22 toplantı yapılmıştı. 15 trilyon dolar büyüklüğe sahip yatırımcılarla bir araya gelinmişti. Roadshowlarda uluslararası yatırımcılara Karadeniz'de Sakarya gaz sahası ve Gabar'daki petrol üretimi anlatılmıştı.

BİR İHRAÇ DAHA

TPAO yetkilileri, 2026 yılında bir sukuk ihracı daha planlandığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz yııl sonunda TPAO'nun yeni yatırımlar için sukuk ihracına çıkacağını söylemişti. Bayraktar, ihraç tutarının 4 milyar dolar olmasının planlandığını, ihraçlarının 5 yıllığına yapılmasının öngörüldüğünü kaydetmişti. 8 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla da TPAO'nun bağlı ortaklığı olarak TPAO Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin kurulmasının önü açılmıştı.

HEDEF 1 MİLYON VARİL ÜRETİM

Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, arz güvenliğinin önemli bir sac ayağı olan petrol ve doğalgaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası ve Gabar başta olmak üzere kara ve deniz alanlarındaki faaliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor.Mevcut durumda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol ve doğal gaz üreten TPAO'nun, üretimini 2028'de 500 bin varile, uzun vadede ise 1 milyon varile çıkarması hedefleniyor. Yurtdışında büyüme stratejisi kapsamında TPAO, ExxonMobil, Chevron ve bp gibi uluslararası enerji devleriyle işbirliklerini artırarak yerli ve milli adımlarını sınır ötesi arama ve üretim sahalarına da taşıyor. Libya'nın yanı sıra, Somali'de gerçekleştirdiği sismik aramanın ardından yakın zamanda sondaj çalışmalarına başlayacak şirketin, Pakistan'da da hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri yürütmesi bekleniyor.