5G ile ekonomiye katkı sunacak

1 Nisan’da başlayan 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijital ekonomisini ileri taşıyacağını söyleyen Türk Telekom CEO’su Şahin, “Aldığımız frekanslarla ülke ekonomisine 1 milyar $’ın üzerinde ek katkı sunacağız” dedi

Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla devreye alınan 5G teknolojisi ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik eden operatörlerden biri olan Türk Telekom'un CEO'su Ebubekir Şahin, "5G sürecinde aldığımız kapsamlı frekanslarla ülke ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ek katkı sunacağız. İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüzü koruyacağız" dedi.

STRATEJİK BİR KALDIRAÇ

SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Şahin, 2005'ten bu yana 23 milyar doları aşan yatırımla altyapılarını güçlendirdiklerini, iletişimin her evresinde üstlendikleri öncü rolü, 5G ile yeni bir boyuta taşıdıklarını anlattı. 5G'yi yalnızca bir iletişim teknolojisi değil; Türkiye'nin dijital ekonomisini ileri taşıyacak verimliliği ve küresel arenada rekabet gücünü artıracak stratejik bir kaldıraç olarak gördüklerini anlatan Şahin, "Yüksek hız, düşük gecikme ve artan kapasite; yapay zekâ, IoT, otonom sistemler ve artırılmış/sanal gerçeklik gibi teknolojileri günlük yaşamın bir parçası haline getirecek. Bu dönüşüm, bağlantı deneyiminin ötesine geçerek ekonomik değer zincirini de yeniden şekillendirecek; sağlıkta erişilebilirlikten eğitimde fırsat eşitliğine, üretimde verimlilikten enerji tasarrufuna kadar geniş bir etki alanı yaratacaktır" diye konuştu.

81 İLDE HERKES İÇİN 5G DENEYİMİ

5G'nin vadettiği performansı tam anlamıyla sunabilmek için güçlü bir fiber altyapısının olması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Türkiye'de 5G ekosisteminin omurgasını, ülkeyi baştan sona saran ve yarım milyon kilometreyi aşan Türk Telekom'un fiber altyapısı oluşturuyor. Aynı zamanda yüksek veri trafiğinin sağlıklı taşınabilmesi için baz istasyonlarının fiberle desteklenmesi kritik önem taşıyor. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 61'ini fibere bağlayarak dünya ortalamasının üzerine çıktık. Güçlü altyapımız ve müşteri deneyimi odaklı mobil stratejimizle 81 ilde kesintisiz 5G deneyimi sunuyoruz" dedi. 5G için uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyen Şahin, "Sağlıktan tarıma, ulaşımdan kültür-sanat ve spora kadar her alanda 5G'nin dönüştürücü etkisini hayatımıza katan projelere imza attık.

5G ile ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat, Türkiye'nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi, ilk canlı 5G maç yayını, ilk 5G inovasyon merkezi gibi somut uygulamaları hayata geçirdik. 5G'nin sunduğu yüksek hız ve ultra düşük gecikme kapasitesiyle 5G galamızda hologram teknolojisini kullanarak hayatını kaybeden sevilen sanatçı Müslüm Gürses'i sahneye taşıdık. Galamızda reklam yüzümüz Tolga Çevik gösterisinin yanı sıra yapay zeka aracılığıyla daha önce hiç söylemediği yeni şarkılara ses veren Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramı Sefo ve Fatma Turgut gibi birbirinden önemli sanatçılarla birlikte konser verdi. 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, hayatın en yoğun ve kritik noktalarında hissedilecek gerçek bir dönüşüm olarak ele aldık. 1 Nisan'dan çok önce havalimanları, Organize Sanayi Bölgeleri, üniversiteler, hastaneler, müze ve ören yerleri ile AKM'de deneyime açmıştık" açıklamasında bulundu.



OYUN KURUCU ROLE DEVAM

Mobil iletişimdeki oyun kurucu rollerini 5G döneminde de güçlenerek devam ettireceklerini söyleyen Şahin, "Mobil iletişimdeki oyun kurucu rolümüzü 5G ile güçlendiriyoruz. Sağlıktan sanayiye, tarımdan spora kadar pek çok alanda geliştirdiğimiz kullanım senaryolarıyla bu dönüşüme yön verdik. Engelsiz Tribün, uzaktan ameliyat ve akıllı tarım uygulamaları gibi projelerle Türkiye'nin 5G yolculuğuna katkı sunduk. Akıllı şehirlerden ana sponsoru olduğumuz ve teknolojiyi sanatla buluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dijital sanat deneyimlerine, endüstriyel çözümlerden yenilikçi uygulamalara kadar yaşamın her alanında değer üretmeye devam ediyoruz" dedi.



DEVRİM ERBİL ESERLERİYLE DİJİTAL SERGİ

5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı özelliklerinden yararlanarak kültür ve sanatta da öncü uygulamalar geliştirdiklerini anlatan Şahin, "Hologram teknolojisiyle gerçekleştirilen sahne performansında, yapay zekâ ile yeniden yorumlanan eserler izleyicilerle buluştu. Bunun yanı sıra, Türk resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil'in eserlerini 5G destekli sanal gerçeklik ortamına taşıdığımız dijital sergiyle, sanatseverlere yenilikçi bir deneyim sunduk. Sanatçının özel olarak oluşturulan avatarı aracılığıyla eserlerin içinde ziyaretçilerle etkileşim kurması, gerçek ve sanal dünyayı bir araya getiren özgün bir deneyim ortaya koydu" dedi.