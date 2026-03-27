Günlerdir muhalefet kumpas siyasetine geri döndü. Şimdiki hedefleri Adalet Bakanı Akın Gürlek… Zamanlamaları düşündürücü… Tam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının mahkeme süreçleri başlarken sahte evraklarla ortaya bir iddia attılar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkıp Bakan Gürlek'in üzerine kayıtlı 12 adet tapusu olduğunu söyledi. Tapu sorgusunu yapan şüpheli memurlar 'Biz 4 tapu gördük' demesine, Bakan Gürlek evrakta sahtecilik suçlamasıyla Özel'e tazminat davası açmasına rağmen muhalefet konunun üzerinde tepiniyor.

Fakat mesele yargıya intikal edince kafa karıştıran birçok husus ortaya çıktı.

Biliyorsunuz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan 3 tapu görevlisini açığa aldı. Haklarında soruşturma başlatılan 3 isimden Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar Akdağ'ın ifadesi oldukça ilginç…

Okudunuz mu, bilmiyorum.

İfadesinde bu işlem için kendisine 300 bin TL teklif edildiğini ve 'Özgür Özel'in dediğinin aksine tapu sorgusunda 4 kayıt gördüğü söylüyor. Ocak ayında popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da "Ayşegül" isimli bir kadınla tanıştığını, o kadının ısrarıyla Bakan Gürlek'in kayıtlarına girdiğini anlatıyor. Hatta kadının kendisine bu bilgiler karşılığında 300.000 TL teklif ettiğini ileri sürüyor. Soruşturma dosyasına göre Akdağ, Adalet Bakanı'nın kayıtlarını 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorgulamış!

Akdağ'ın ifadesi üzerine 'Ayşegül' isimli kadın da hatta onun sevgilisi olduğu öne sürülen M.C.C de gözaltına alındı.

Ayşegül Erdağ Kocadabak ilginç bir profil… İkametgahı Eskişehir'de, Antalya'da bir şirkette bulaşıkçı ama üzerine kayıtlı İstanbul'da iki şirket (biri tekstilci, diğeri terlikçi) var. Alkol ve Madde Bağımlılığı (AMATEM) polikliniğinde geçmiş kayıtları bulunuyor. Daha önce de kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçundan işlem görmüş... Özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek, terörle mücadelede görevli kişileri göstermek suçlarından açık UYAP kaydı dahi var. Birlikte olduğu iddia edilen M.C.C de temizlik işçisi… Onun da geçmişi ilginç… Psikiyatri poliklinik kaydı da var, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlamalarıyla adli işlem kaydı da…

Soruşturmada, Ayşegül Erdağ Kocadabak'a ait hattın 28 Şubat-3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı da belirlendi. Şimdi şüpheliler arasındaki iletişim ağı ve dijital deliller detaylı şekilde inceleniyor.

Eminim soruşturma derinleştikçe, pek çok soru işareti aydınlanacaktır.

Ancak…

Bugün Bakan Gürlek'e yapılan kumpas size de FETÖ aklını çağrıştırmıyor mu?

Hatırlayın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 2007- 2015 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yargı, emniyet, basın ve iş dünyasından birçok kişiye, sahte deliller ve kumpas davaları ile tasfiye operasyonları düzenledi. Örgütün amacı, devletin kilit noktalarını ele geçirmek ve kendilerine engel olarak gördükleri kişileri bertaraf etmekti.

Belli ki, şimdi de benzer bir akıl devrede…