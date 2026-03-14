Moskova’da Türk turizmi şovu

Türk turizm sektörü Rusya’nın en büyük turizm fuarı MITT 2025’te adeta şov yaptı. Körfez’deki gelişmelerin sektöre yarayacağını vurgulayan turizmciler, Türkiye’nin güvenli ülke olduğunu anlatmak için kolları sıvadı

Rusya'nın en büyük turizm fuarı MITT 2025, Crocus Expo Sergi Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Otelcilik Ticaret Fuarı'nda, Umman, Çin, Türkiye, Mısır, Ürdün, Belarus, Uganda ve Nepal gibi 40 ülkeden 1.000'den fazla katılımcı turizm ürünlerini sergiledi. Katar ve Abu Dhabi ise son yaşanan gelişmelerden dolayı katılımlarını iptal etti. Ulusal turizm ofislerini, tur operatörlerini, otel zincirlerini, MICE operatörlerini bir araya getiren fuarın 17 binden fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin başında gelen Rusya'nın turizm fuarında Türkiye'den 12'den fazla şirket yer aldı. 306 metrekare büyüklüğündeki Türkiye standında Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere sektör temsilcilerinden oluşan 12 şirket, B2B görüşmeleri yaptı.

KÖRFEZ'DEKİ GELİŞME YARAR

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü Cemil Hakan Kılıç, Moskova'daki fuarın Türk turizmi için önemli olduğunu belirtirken, "Bölgedeki çatışmalar nedeniyle fuar bu yıl bölgesel kalmış. Asya ve Rus bölgesine hitap eden bir fuar. Ancak Rusya Türkiye'nin turizmde önemli bir partneri. O nedenle pazar önemli" açıklaması yaptı. Swissotel Çeşme Satış ve Pazarlama Direktörü Elvan Koçak Özcan, ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmanın Körfez ülkelerine sıçramasından sonra Türkiye'de iptaller yaşandığını belirterek, "İlk etapta rezervasyonları durduranlar oldu. Ancak Türkiye'nin şu anda bölgede en güvenli yer olduğunu anlattık, anlatıyoruz. Bu son gelişmelerin sezonu etkileyeceğini sanmıyorum. Hatta Körfez ülkelerine gidecek turistler Türkiye'yi tatil için tercih edebilir" şeklinde konuştu.

KAPADOKYA'YA İLGİ BÜYÜK

Yıllık 5 milyona yakın turist sayısıyla Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları haline gelen Kapadokya da fuarda yerini aldı. Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, Kapadokya'nın şu anda 4.5 milyon turist aldığını, şehrin nüfusuna göre hesaplandığında kişi başı 13 turist geldiğini anlattı. Bu rakamı 10 milyona çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Sarıtaş, en çok balonlara ilgi olduğunu belirtti. Sarıtaş, "Fuarda Kapadokya'ya özel hediyeliklere büyük ilgi oldu. Bu fuar Rusya ve çevresindeki ülkeler ile Çin ve Asya pazarına hitap ediyor. Biz diğer fuarlara da katılıyoruz" ifadelerini kullandı.



SABAH'TAN FUARA ÖZEL GAZETE

SABAH Gazetesi Rusya'daki MITT Fuarı için özel gazete hazırladı. Rusça hazırlanan gazetede Türkiye'nin turizm destinasyonları tanıtıldı. Fuara katılan turizmciler Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'a SABAH'ın katkılarından dolayı teşekkür etti.