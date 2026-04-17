Miami’ye Türkiye çıkarması

128 ülkeden kuruvaziyer devlerini bir araya getiren Seatrade Cruise Global’de Türkiye gövde gösterisi yaptı. Miami’de düzenlenen fuara ikinci kez birlikte katılan THY ile Galataport İstanbul’un “uçuş+liman” entegrasyonu büyük ilgi görürken, diğer Türk katılımcılar da ziyaretçi akınına uğradı

Kruvaziyer endüstrisinin en önemli buluşması olan Seatrade Cruise Global'de Türk firmaları rakiplerine meydan okudu. Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) ile dünyanın ilk ve tek yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul fuara birlikte katıldı. Global Ports Holding (GPH) dünyadaki limanlarını dev kruvaziyer firmalarına tanıttı. DOF Robotics ve Tura Turizm de Miami'deki fuarda boy gösterdi. Miami'de 41'incisi düzenlenen Seatrade Cruise Global Ortadoğu'da yaşanan savaşın gölgesinde kapılarını açtı. 128 ülkeden 11 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuarda 70'ten fazla küresel cruise markası ile limanlar, teknoloji firmaları yer alıyor.

BAYRAK GÖSTERMEMİZ ÖNEMLİ

Fuarın açılışına katılan Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, Türk firmalarının bu tarz fuarlara daha fazla katılması gerektiğini belirterek, "Miami dünya ticaretinin gerçekleştiği merkezlerden birisi. Burada büyük cruise firmaları yer alıyor. Türk firmalarının iş yapma kapasitesini artıracak bir yer bu fuar. O nedenle Türkiye olarak burada bayrak göstermemiz önemli" dedi.

İSTANBUL MODELİ'Nİ TANITTILAR

THY ile Galataport İstanbul, fuara ikinci kez beraber katıldı. İki şirket ortak stantta, İstanbul'un ana liman potansiyelini destekleyen en büyük avantajlardan biri olan "uçuş+liman" entegrasyonunu uluslararası paydaşlara anlattı. Galataport İstanbul Liman Direktörü Tolga Tuncay, Galataport İstanbul'da 2026 yılında ana liman yolcu sayısı 2024'e kıyasla üç katına ulaştı. Bu artışla birlikte ana liman ve transit yolcu dağılımında tarihte ilk kez yüzde 50–50 dengesi sağlanıyor. Bu eşik, İstanbul'un yalnızca bir uğrak liman değil, başlangıç ve bitiş noktası olarak konumlanan güçlü bir merkez (hub) haline geldiğini ortaya koyuyor" dedi. Ortadoğu'daki savaşın etkisiyle bazı iptaller olduğunu, 6 cruise gemisinin bölgede kaldığını anlatan Tuncay, bu yıl limanda 195 bin sefer ve 500 bin yolcu beklediklerini söyledi. Tuncay, ülkenin ana liman olması durumunda transit yolcudan 6 kat daha fazla gelir sağlandığını söyledi.

HEDEF 1 MİLYON YOLCU

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding (GPH) de fuarda stant açtı. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, 2026 ve 2027 yılı için önemli ölçüde artan gemi turu rezervasyonları dikkate alındığında, gemilerin doluluk oranlarında yeni rekorların görüleceğini söyledi. Güngör, geçen yıl Ege Port Kuşadası'nda 617 kruvaziyer seferi ile 995 binden fazla kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yaptıklarını, bu yıl 1 milyon yolcuyu aşmayı hedeflediklerini söyledi. Güngör, şöyle devam etti: "Geçen yıl toplam 116 kruvaziyer gemisi ve 138.149 yolcuyu ağırlayan Bodrum Cruise Port limanımız da her geçen gün daha fazla lüks segmentte gemiye ev sahipliği yapıyor. Global Ports Holding'in küresel ağı sayesinde ülkemiz limanlarına daha fazla gemi ve yolcu çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta Ege Port Kuşadası ve Bodrum Cruise Port olmak üzere ülkemizin kruvaziyer sektöründe çekim merkezi haline gelmesine katkı sunuyoruz."

SABAH'TAN FUARA ÖZEL GAZETE

DOF ROBOTICS'TEN İKİ SİMÜLATÖRLE ŞOV

ALTI kıtasda 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirirken, Marvel Studios, Rovio'nun Angry Birds markası, Feld Entertainment bünyesindeki Monster Jam, Universal Studios, Transformers ve Smurfs gibi devlerle ortak projeler yürüten DOF Robotics'in CEO'su Bakıt Baydaliev, kruvaziyer endüstrisi ile ortak iş yaptıklarını, bu nedenle fuarda deneyim merkezlerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi. DOF Robotics'in fuara kurduğu iki hareket simülatörü katılımcılardan 'tam not' aldı.