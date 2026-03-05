KARS

Kirli savaş... Altıncı gün... Roketler... Füzeler... Drone'lar... Savaş uçakları... Ortadoğu yangın yeri.

Ama... Bir yandan da hayat devam ediyor.

Kars'ta... Ramazan iklimi... İftar... Buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak. Sarıkamış'ta... Gün boyu kayak... Kar voleybolu.







Kars Turizm Derneği Başkanı Halit Özer'le konuşuyorum... Diyor ki:

- İnsanlar, hukuksuz savaşı kınıyorlar... Bir an önce bitmesini istiyorlar... Kars'a gelince... Kar yağışı devam ediyor... Turizm sezonu sürüyor... Kayak... Turlar... Geceler... Ramazan etkinlikleri... Kafkas oyunları.

***

BEYAZ GELİNLİK



Serhat şehri... Doğu Anadolu'nun kilidi... Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı... Türkiye'de güneşin ilk doğduğu şehir.

Kar başladı... Herkes sevindi... "Allah, dağına bakar, kar verir" sesleri yükseldi.







Halit Özer... "Kar... Beyaz altın... Kars'ın gelinliği" dedi.

Mart ayındayız.

Sezon tüm canlılığıyla devam ediyor... Yerli yabancı... Karın tadını çıkarıyor.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Peynirci Murat Koçak... Beko bayii İsa Tazegül... Balıkçı Ali Ekber Arg... Esnaftan Fuat Birdal... Bülent Öztekin.

- Ey Karslılar, terörsüz Türkiye... Ne diyorsunuz?

Murat, sesini yükseltiyor... "Elbette."







Fuat... "Hedefimiz o" diyor.

İsa... "Sonuna kadar."

Ali Ekber... "Kim istemez?"

Türk... Kürt... Azeri... Terekeme... Malakan... Terörsüz Türkiye... Ve yükselen destek.

Özellikle de Ortadoğu'daki hukuksuz, kirli savaş ortamında.

***

KARS'TA RAMAZAN



Ramazan... Kutsal ay... 11 ayın sultanı... Turizmi etkilemiyor.

Gündüz... Kayak... Gezi... Kars Kalesi... Namık Kemal Evi... Peynir Müzesi... Beylerbeyi Sarayı... Ulu Cami.

İftarda... Erişte aşı... Kaz eti... Hasuda tatlısı.

Sonra... Teravih namazı.

Ardından... Kars geceleri... Aşık atışmaları... Kafkas oyunları... Ve... Şanlı bayrak... "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa."

***

MAHİNUR HANIM'IN EVLATLARI



İftar... Polis evi... Vali Ziya Polat... Eşi Pınar Filiz Hanım... Ve devlet koruması altındaki 52 fidan.... 21'i kız... 31'i erkek. Vali Ziya Polat, hepsinin babası.

Pınar Filiz Hanım... Fidanların annesi. Yavrularımız... Yemekten sonra etrafımızı sardılar.







Birlikte fotoğraf çektirdik.

Ve... Mahinur Özdemir Göktaş'ı aradık... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı.

- İftarı sizin korumanız altındaki çocuklarla yaptık... Hesap sizden... Helal edin.

- O kadar çok sevindim ki... Anlatamam... Afiyet olsun... Helal olsun.

***

'ŞİMDİ KARS ZAMANI'



Vali Ziya Polat, "Marka şehir olma yolundayız" dedi... Ve şehirde, herkesin dilindeki sloganı aktardı:

"Şimdi Kars zamanı."

Sordum... "Misafirleriniz nereden?"

Vali Polat, "Bodrum gibi" diyerek söze başladı:

Yaz sezonunda Bodrum'a nereden turist geliyorsa, kış sezonunda da Kars'a aynı yerlerden turist geliyor... İstanbul'dan... Ankara, İzmir, Edirne, Mardin, Konya'dan, Adana'dan.

Misafirlerimizin yüzde 20'si yerli... Almanya'dan, Rusya'dan... Diğer ülkelerden gelen çok.

Çok güzel kar yağdı... Turist sayısı, 500 bini geçecek... Hedef, üç yıl sonra 1 milyon turist.

***

EKONOMİ... TURİZM ENDEKSLİ



Nüfus... Merkez, ilçeler, kırsal dahil... 268 bin.

Ama... İstanbul'da 310 bin Karslı yaşıyor. Ankara'da... 100 bin. İzmir'de... 88 bin. Bursa'da... 36 bin.

Ve diğer şehirlerde... Karslı çok. Avrupa'nın değişik ülkelerinde de öyle.

Yaz mevsiminde memleket hasreti, gurbettekiler Kars'a geliyorlar... Ekonomi canlanıyor.

Kış gelince... Kar yağınca... Kayak turizmi başlıyor... Yine ekonomi canlanıyor. Karslıların en çok sevdiği iki mevsim... Yaz ve kış.

***

TRENLE YOLCULUK



Turistik Doğu Ekspresi... Haftada üç gün... Gelirken Erzincan ve Erzurum'da duruyor... Şehir gezisi.

Ankara'ya dönüşte ise Erzincan... İliç... Divriği... Ve Sivas'ta mola... Yine gezi.







Doğu Ekspresi... Ankara-Kars... Her gün.

Yolcular... Çiçeklerle, Kafkas oyunlarıyla... Türkülerle karşılanıyor:

"Hoş gelişler ola......"

***

BÜYÜK AŞK



Mercedes... BMV... Audi... Ferrari... Ya da başka marka lüks aracınız olabilir.

Ama... Her yerde kar var... Şehir trafiği yoğun... Yollar buz.

En iyisi traktör. Ne kardan etkileniyor ne de buzdan.







Kars merkezde... Sarıkamış'ta... Yollarda o kadar çok traktör var ki.

Traktör... Üst kabini var... Kaloriferli. Arka camdaki yazı dikkatimi çekti... Kars şivesi:

"Ölürem men senden ötürü."

***

KAZ EKONOMİSİ



Buraya gelip de kaz eti yemeden dönemezsiniz... Bir Kars klasiği.

Kars'tan dönerken... Kaşar peynir ve balın yanı sıra kaz alan da çok... Kesilmiş... Temizlenmiş... Tuzlanmış... Dondurulmuş... Bütün olarak, 3-4 bin lira.

Kaz etine talep yoğun... Otellerde... Lokantalarda... Yemekli Kars gecelerinde.

Sorun... Arz/ talep konusunda. Talep çok... Ama Kars'ta yetişen yeterince kaz yok.

Çare... Başka illerden kaz geliyor... Canlı olarak.

Amasya'dan... Ordu'dan... Yozgat'tan... Uşak, Adana, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır'dan... Kars'a kaz getirildiğini... Biliyor muydunuz?

Kars notlarımız yarın devam edecek.